Ничушкин пропустит несколько матчей НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
22:10 13.11.2025 (обновлено: 06:57 14.11.2025)
Ничушкин пропустит несколько матчей НХЛ
Ничушкин пропустит несколько матчей НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Ничушкин пропустит несколько матчей НХЛ
Тренер "Колорадо Эвеланш" Джаред Беднар сообщил, что российский нападающий команды Валерий Ничушкин пропустит несколько игр Национальной хоккейной лиги (НХЛ)... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Ничушкин пропустит несколько матчей НХЛ

Российский хоккеист "Колорадо" Ничушкин пропустит несколько матчей из-за травмы

© Фото : Сайт НХЛВалерий Ничушкин
Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Сайт НХЛ
Валерий Ничушкин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Тренер "Колорадо Эвеланш" Джаред Беднар сообщил, что российский нападающий команды Валерий Ничушкин пропустит несколько игр Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за повреждения.
Ничушкин в последнем матче регулярного чемпионата получил травму нижней части тела.
«
"Ничего слишком серьезного, и это хорошо. Но повреждение достаточно серьезное, чтобы пришлось пропустить как минимум несколько игр", - цитирует тренера журналист Аариф Дин в соцсети Х.
Ничушкину 30 лет, в текущем сезоне он набрал 12 очков (5 голов + 7 передач) в 17 матчах.
Хоккеист Колорадо Эвеланж Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Стало известно, как в "Колорадо" называют Ничушкина
1 марта, 09:52
 
