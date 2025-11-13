https://ria.ru/20251113/nichushkin-2054870764.html
Ничушкин пропустит несколько матчей НХЛ
Тренер "Колорадо Эвеланш" Джаред Беднар сообщил, что российский нападающий команды Валерий Ничушкин пропустит несколько игр Национальной хоккейной лиги (НХЛ)... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Российский хоккеист "Колорадо" Ничушкин пропустит несколько матчей из-за травмы