В Москве отец пятиклассника избил учителя в школе - РИА Новости, 13.11.2025
16:42 13.11.2025 (обновлено: 19:31 13.11.2025)
В Москве отец пятиклассника избил учителя в школе
В Москве отец ученика ударил педагога в школе, сообщил столичный департамент образования. РИА Новости, 13.11.2025
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Москве отец ученика ударил педагога в школе, сообщил столичный департамент образования.
"Сегодня в одной из школ на северо-востоке Москвы произошло нападение на учителя. Педагога избил отец ученика пятого класса", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В образовательное учреждение вызвали медиков и полицию. Правоохранители проведут работу с родителем, а руководство школы организует внутреннюю проверку.
"Такие ситуации не должны замалчиваться. Жестокость и рукоприкладство будут наказаны по всей строгости закона", — подчеркнули в сообщении.
Отмечается, что представление о правилах поведения и уважении друг к другу дети перенимают от взрослых. Агрессия не может быть оправданна ни при каких обстоятельствах.
