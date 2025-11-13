В Москве отец пятиклассника избил учителя в школе

В образовательное учреждение вызвали медиков и полицию. Правоохранители проведут работу с родителем, а руководство школы организует внутреннюю проверку.

"Такие ситуации не должны замалчиваться. Жестокость и рукоприкладство будут наказаны по всей строгости закона", — подчеркнули в сообщении.

Отмечается, что представление о правилах поведения и уважении друг к другу дети перенимают от взрослых. Агрессия не может быть оправданна ни при каких обстоятельствах.