https://ria.ru/20251113/moskva-2054810483.html
В Москве отец пятиклассника избил учителя в школе
В Москве отец пятиклассника избил учителя в школе - РИА Новости, 13.11.2025
В Москве отец пятиклассника избил учителя в школе
В Москве отец ученика ударил педагога в школе, сообщил столичный департамент образования. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:42:00+03:00
2025-11-13T16:42:00+03:00
2025-11-13T19:31:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
https://ria.ru/20251113/prokuratura-2054682771.html
https://ria.ru/20251112/moskva-2054476507.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве отец пятиклассника избил учителя в школе
На северо-востоке Москвы отец пятиклассника избил учителя в школе
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Москве отец ученика ударил педагога в школе, сообщил столичный департамент образования.
«
"Сегодня в одной из школ на северо-востоке Москвы
произошло нападение на учителя. Педагога избил отец ученика пятого класса", — говорится в публикации в Telegram-канале
.
В образовательное учреждение вызвали медиков и полицию. Правоохранители проведут работу с родителем, а руководство школы организует внутреннюю проверку.
«
"Такие ситуации не должны замалчиваться. Жестокость и рукоприкладство будут наказаны по всей строгости закона", — подчеркнули в сообщении.
Отмечается, что представление о правилах поведения и уважении друг к другу дети перенимают от взрослых. Агрессия не может быть оправданна ни при каких обстоятельствах.