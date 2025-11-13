Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 13.11.2025 (обновлено: 14:11 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/moskva-2054685401.html
В Москве задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов
В Москве задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов - РИА Новости, 13.11.2025
В Москве задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов
Подозреваемые в нелегальном сбыте сильнодействующих препаратов задержаны в столичном регионе, у них изъято более 150 килограммов запрещенных веществ на 25... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:49:00+03:00
2025-11-13T14:11:00+03:00
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054686091_0:0:1261:709_1920x0_80_0_0_bc939890db774f723fe7b25bde18747b.jpg
https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000486090.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054686091_105:0:1050:709_1920x0_80_0_0_0f5316951a7bda0fb40be436d50cc860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов

В Москве задержали 11 человек за нелегальный сбыт сильнодействующих препаратов

© МВД РоссииЗадержание подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов в Москве. Кадр видео
Задержание подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© МВД России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подозреваемые в нелегальном сбыте сильнодействующих препаратов задержаны в столичном регионе, у них изъято более 150 килограммов запрещенных веществ на 25 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным МВД, с конца 2023 года в Московском регионе группа лиц скупала фармпрепараты в больших объемах, для этого они использовали подконтрольное юридическое лицо, которое имело лицензию на их приобретение у завода-производителя, лекарства регистрировались под иными наименованиями и продавались через сеть аптек сообщников. Товар перевозился в тайниках, оборудованных в корпусной мебели. Наркозависимые граждане приобретали их по завышенным ценам, наценка составляла около 6000%.
© МВД РоссииЗадержание подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов в Москве. Кадр видео
Задержание подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© МВД России
Задержание подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов в Москве. Кадр видео
"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере. В ходе 17 обысков по адресам проживания фигурантов и в фармацевтических организациях изъято более 150 килограммов запрещенных веществ, около 25 миллионов рублей, банковские карты, оргтехника и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - написала Волк в Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело. Волк отметила, что двое предполагаемых организаторов криминальной деятельности заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом. В отношении восьми фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Подмосковье мать и дочь из Колумбии осудили за попытку сбыть кокаин
20 февраля, 10:36
 
ПроисшествияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала