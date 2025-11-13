В Москве задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подозреваемые в нелегальном сбыте сильнодействующих препаратов задержаны в столичном регионе, у них изъято более 150 килограммов запрещенных веществ на 25 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным МВД, с конца 2023 года в Московском регионе группа лиц скупала фармпрепараты в больших объемах, для этого они использовали подконтрольное юридическое лицо, которое имело лицензию на их приобретение у завода-производителя, лекарства регистрировались под иными наименованиями и продавались через сеть аптек сообщников. Товар перевозился в тайниках, оборудованных в корпусной мебели. Наркозависимые граждане приобретали их по завышенным ценам, наценка составляла около 6000%.