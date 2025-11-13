В Москве задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов

https://ria.ru/20251113/moskva-2054685401.html
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подозреваемые в нелегальном сбыте сильнодействующих препаратов задержаны в столичном регионе, у них изъято более 150 килограммов запрещенных веществ на 25 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным МВД, с конца 2023 года в Московском регионе группа лиц скупала фармпрепараты в больших объемах, для этого они использовали подконтрольное юридическое лицо, которое имело лицензию на их приобретение у завода-производителя, лекарства регистрировались под иными наименованиями и продавались через сеть аптек сообщников. Товар перевозился в тайниках, оборудованных в корпусной мебели. Наркозависимые граждане приобретали их по завышенным ценам, наценка составляла около 6000%.
"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере. В ходе 17 обысков по адресам проживания фигурантов и в фармацевтических организациях изъято более 150 килограммов запрещенных веществ, около 25 миллионов рублей, банковские карты, оргтехника и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - написала Волк в Telegram-канале
.
Возбуждено уголовное дело. Волк
отметила, что двое предполагаемых организаторов криминальной деятельности заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом. В отношении восьми фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.