ЦБ назвал число мошеннических операций, отклоненных банками в III квартале
ЦБ назвал число мошеннических операций, отклоненных банками в III квартале
Российские банки отразили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций в третьем квартале 2025 года, сообщил ЦБ РФ. РИА Новости, 13.11.2025
