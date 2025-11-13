Рейтинг@Mail.ru
17:38 13.11.2025
ЦБ назвал число мошеннических операций, отклоненных банками в III квартале
ЦБ назвал число мошеннических операций, отклоненных банками в III квартале
Российские банки отразили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций в третьем квартале 2025 года, сообщил ЦБ РФ. РИА Новости, 13.11.2025
ЦБ назвал число мошеннических операций, отклоненных банками в III квартале

ЦБ РФ: в III квартале банки отразили 28,5 млн попыток мошеннических операций

МОСКВА, 13 ноя- РИА Новости. Российские банки отразили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций в третьем квартале 2025 года, сообщил ЦБ РФ.
"В июле-сентябре 2025 года банки отразили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций", - сообщил регулятор в "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств".
