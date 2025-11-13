Мошенники стали обманывать россиян под предлогом проверки отопления

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мошенники обманывают россиян под предлогом проверки системы отопления, рассказали РИА Новости в компании F6.

"В известных специалистам F6 случаях атака по новому сценарию начиналась с сообщения в мессенджере от неизвестного контакта, который представлялся "диспетчером РСО": "В связи с началом отопительного сезона наш мастер будет полностью проверять отопительную систему. Когда удобно будет встретить мастера?", — говорится в сообщении.

Если человек задает вопросы ему присылают ссылку на сайт с якобы логотипом госсервиса (например, "Мои документы") и просят сделать снимок экрана для отчетности. После того, как пользователь прислал скриншот, ему через звонок сообщают о входе в личный кабинет с использованием "фишинговой ссылки" и спрашивают, переходил ли человек в течение дня на незнакомые сайты. Затем его убеждают в том, что он мог передать доступ к аккаунту третьему лицу и его действия могут привести к необратимым последствиям.

Чтобы показать свою осведомленность, мошенник может назвать персональные данные жертвы, если она относится к ситуации с недоверием, ей начинают угрожать. Затем с целью якобы освобождения от ответственности преступники требуют перевести средства на "безопасный счет", досрочно погасить кредит, который могли взять выдуманные мошенники, либо "задекларировать" сбережения и передать их курьеру.

Специалист компании F6 Дмитрий Дудков предупредил, что злоумышленники пытаются отключить критическое мышление жертвы на каждом этапе взаимодействия

"Самая надежная защита от таких манипуляций — не разговаривать с незнакомцами", — сказал он.