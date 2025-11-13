Мошенники собирают личные данные россиян от лица управляющих компаний

Злоумышленники стали писать жертвам в мессенджерах с просьбой подтвердить свои персональные данные, представляясь членами совета дома или представителями управляющих компаний.

Имея личную информацию о человеке, мошенники могут получить доступ к его кредитной истории, информации о работе, а также личному кабинету Госуслуг.