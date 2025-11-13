Рейтинг@Mail.ru
Мошенники собирают личные данные россиян от лица управляющих компаний - РИА Новости, 13.11.2025
02:49 13.11.2025
Мошенники собирают личные данные россиян от лица управляющих компаний
Мошенники собирают личные данные россиян от лица управляющих компаний - РИА Новости, 13.11.2025
Мошенники собирают личные данные россиян от лица управляющих компаний
Мошенники от лица управляющих компаний и членов совета дома собирают персональные данные россиян, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2025
общество, россия, мошенники, мошенничество
Общество, Россия, мошенники, Мошенничество
Мошенники собирают личные данные россиян от лица управляющих компаний

Мошенники пишут россиянам от лица управляющих компаний или членов совета дома

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мошенники от лица управляющих компаний и членов совета дома собирают персональные данные россиян, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники стали писать жертвам в мессенджерах с просьбой подтвердить свои персональные данные, представляясь членами совета дома или представителями управляющих компаний.
Имея личную информацию о человеке, мошенники могут получить доступ к его кредитной истории, информации о работе, а также личному кабинету Госуслуг.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
