https://ria.ru/20251113/moshenniki-2054640073.html
Мошенники собирают личные данные россиян от лица управляющих компаний
Мошенники собирают личные данные россиян от лица управляющих компаний - РИА Новости, 13.11.2025
Мошенники собирают личные данные россиян от лица управляющих компаний
Мошенники от лица управляющих компаний и членов совета дома собирают персональные данные россиян, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T02:49:00+03:00
2025-11-13T02:49:00+03:00
2025-11-13T02:49:00+03:00
общество
россия
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мошенники, мошенничество
Общество, Россия, мошенники, Мошенничество
Мошенники собирают личные данные россиян от лица управляющих компаний
Мошенники пишут россиянам от лица управляющих компаний или членов совета дома
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мошенники от лица управляющих компаний и членов совета дома собирают персональные данные россиян, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники стали писать жертвам в мессенджерах с просьбой подтвердить свои персональные данные, представляясь членами совета дома или представителями управляющих компаний.
Имея личную информацию о человеке, мошенники могут получить доступ к его кредитной истории, информации о работе, а также личному кабинету Госуслуг.