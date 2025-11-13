Молдова — Италия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Молдова и Италия встретятся в матче девятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Встреча состоится 13 ноября в Кишиневе и начнется в 22:45 по московскому времени.