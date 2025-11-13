Молдавия с 2026 года откажется от стандарта ГОСТ

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Молдавия с 1 января 2026 года полностью откажется от межгосударственного стандарта ГОСТ, вместо этого будут использоваться европейские аналоги, заявила в четверг министр экономики Дойна Нистор.

"Мы приняли и транспонировали более 38 тысяч европейских стандартов. С 1 января 2026 года мы окончательно откажемся от стандартов ГОСТ, что станет важным шагом на пути к полной интеграции в европейский рынок", — заявила Нистор журналистам.

По её словам, отказ от стандартов ГОСТ связан с доступом на рынок Европейского союза и свободным перемещением товаров. Министр полагает, что реализация этих мер отражает способность национальной экономики функционировать в рамках рынка Европейского союза.

Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС , за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России