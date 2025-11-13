Рейтинг@Mail.ru
Молдавия с 2026 года откажется от стандарта ГОСТ
12:37 13.11.2025
Молдавия с 2026 года откажется от стандарта ГОСТ
в мире
молдавия
украина
россия
евросоюз
молдавия
украина
россия
в мире, молдавия, украина, россия, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Евросоюз
Молдавия с 2026 года откажется от стандарта ГОСТ

Нистор: Молдавия с 1 января 2026 года полностью откажется от стандартов ГОСТ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Молдавия с 1 января 2026 года полностью откажется от межгосударственного стандарта ГОСТ, вместо этого будут использоваться европейские аналоги, заявила в четверг министр экономики Дойна Нистор.
"Мы приняли и транспонировали более 38 тысяч европейских стандартов. С 1 января 2026 года мы окончательно откажемся от стандартов ГОСТ, что станет важным шагом на пути к полной интеграции в европейский рынок", — заявила Нистор журналистам.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Совфеде прокомментировали решение Молдавии выйти из соглашения по СНГ
12 ноября, 15:42
По её словам, отказ от стандартов ГОСТ связан с доступом на рынок Европейского союза и свободным перемещением товаров. Министр полагает, что реализация этих мер отражает способность национальной экономики функционировать в рамках рынка Европейского союза.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Экс-президент Молдавии прокомментировал блокировку транша МВФ
Вчера, 09:34
 
