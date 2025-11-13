Парламент Молдавии не стал исключать из повестки вопрос о закрытии РЦНК

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Парламентское большинство в Молдавии в лице партии "Действие и солидарность" отказалось исключать из повестки вопрос о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе, заявил спикер высшего законодательного органа страны Игорь Гросу.