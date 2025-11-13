Парламент Молдавии не стал исключать из повестки вопрос о закрытии РЦНК

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Парламентское большинство в Молдавии в лице партии "Действие и солидарность" отказалось исключать из повестки вопрос о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе, заявил спикер высшего законодательного органа страны Игорь Гросу.
Экс-президент Молдавии, лидер соцпартии Игорь Додон в начале заседания парламента выступил с инициативой об исключении из повестки проекта о денонсации соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров.
"Предложение набрало 32 голоса, вопрос остается (в повестке - ред.)", - заявил Гросу.
В ответ на это Додон отметил, что решение правительства о закрытии РЦНК было политическим и неаргументированным. "Ежегодно этот центр организует более 800 мероприятий, в которых принимают участие десятки тысяч человек. Подобные центры существуют в 86 странах, в том числе в 15 странах ЕС. Поэтому мы считаем, что принятие подобного решения противоречит интересам Молдавии", - подчеркнул Додон.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.