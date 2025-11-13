Рейтинг@Mail.ru
Парламент Молдавии не стал исключать из повестки вопрос о закрытии РЦНК - РИА Новости, 13.11.2025
12:35 13.11.2025
Парламент Молдавии не стал исключать из повестки вопрос о закрытии РЦНК
Парламент Молдавии не стал исключать из повестки вопрос о закрытии РЦНК
Парламент Молдавии не стал исключать из повестки вопрос о закрытии РЦНК
Парламентское большинство в Молдавии в лице партии "Действие и солидарность" отказалось исключать из повестки вопрос о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе
2025-11-13T12:35:00+03:00
2025-11-13T12:35:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
игорь додон
игорь гросу
дмитрий песков
рцнк
молдавия
россия
кишинев
в мире, молдавия, россия, кишинев, игорь додон, игорь гросу, дмитрий песков, рцнк, евросоюз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Игорь Додон, Игорь Гросу, Дмитрий Песков, РЦНК, Евросоюз, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Парламент Молдавии не стал исключать из повестки вопрос о закрытии РЦНК

Спикер парламента Молдавии Гросу: вопрос о закрытии РЦНК остается в повестке

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Парламентское большинство в Молдавии в лице партии "Действие и солидарность" отказалось исключать из повестки вопрос о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе, заявил спикер высшего законодательного органа страны Игорь Гросу.
Экс-президент Молдавии, лидер соцпартии Игорь Додон в начале заседания парламента выступил с инициативой об исключении из повестки проекта о денонсации соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Молдавии обвинили Санду в нарушении конституции
28 октября, 15:01
"Предложение набрало 32 голоса, вопрос остается (в повестке - ред.)", - заявил Гросу.
В ответ на это Додон отметил, что решение правительства о закрытии РЦНК было политическим и неаргументированным. "Ежегодно этот центр организует более 800 мероприятий, в которых принимают участие десятки тысяч человек. Подобные центры существуют в 86 странах, в том числе в 15 странах ЕС. Поэтому мы считаем, что принятие подобного решения противоречит интересам Молдавии", - подчеркнул Додон.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Российский культурный центр (Русский дом) в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Глава Русской общины Молдавии призвала не закрывать РЦНК в Кишиневе
Вчера, 11:01
 
В миреМолдавияРоссияКишиневИгорь ДодонИгорь ГросуДмитрий ПесковРЦНКЕвросоюзФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
