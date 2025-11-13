В молдавской оппозиции предупредили о последствиях закрытия Русского дома

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Возможная поддержка парламентом Молдавии решения правительства о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе еще больше осложнит отношения с Москвой, заявил председатель Координационного совета российских соотечественников Молдавии, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"Сегодня мы идем в парламент Молдавии, чтобы, возможно, в последний раз попытаться достучаться до депутатов и попросить их не принимать деструктивное решение о закрытии Русского дома в Кишиневе. Такое решение не принесет пользы молдавскому народу, лишь усугубит и без того сложные отношения между нашими странами", - заявил Петрович журналистам до начала заседания парламента.
По его словам, решение о закрытии РЦНК ударит по жителям Молдавии — детям, занимающимся в Русском доме, пожилым людям, нашедшим там место для встреч, учёным, молодёжи, и всем, "кто за 16 лет превратил Русский дом в Кишиневе в центр притяжения интеллектуальной и творческой элиты страны".
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране.
