В молдавской оппозиции предупредили о последствиях закрытия Русского дома

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Возможная поддержка парламентом Молдавии решения правительства о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе еще больше осложнит отношения с Москвой, заявил председатель Координационного совета российских соотечественников Молдавии, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.