РЭЦ провел торговую миссию в Алжире: 150 встреч и потенциал в $26,8 млн
19:59 13.11.2025
РЭЦ провел торговую миссию в Алжире: 150 встреч и потенциал в $26,8 млн
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) совместно с Торговым представительством Российской Федерации в Алжире при поддержке Российско-алжирского делового...
экономика
Экономика
РЭЦ провел торговую миссию в Алжире: 150 встреч и потенциал в $26,8 млн

РЭЦ провел успешную миссию в Алжире: более 150 встреч и потенциал в $26,8 млн

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) совместно с Торговым представительством Российской Федерации в Алжире при поддержке Российско-алжирского делового совета организовал 11 и 12 ноября многоотраслевую торговую миссию для российских компаний, сообщает центр.
"Церемония открытия прошла с участием генерального секретаря министерства торговли и продвижения экспорта, а также представителей МИДа и ТПП Алжира", - говорится в сообщении.
Руководитель проекта по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Александр Морев на Российском винодельческом форуме - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
РЭЦ приглашает российских виноделов на экспорт под национальным брендом
Вчера, 18:36
В составе делегации в Алжир прибыли 17 российских производителей, представляющих широкий спектр ключевых экспортных отраслей: от сельскохозяйственной продукции, медицинского оборудования и IT-решений до строительных материалов, удобрений и продукции для нефтегазовой отрасли.
Кроме того, представители РЭЦ провели встречи с министром торговли и продвижения экспорта Алжира, а также с президентом ТПП Алжира. Обсудили перспективные направления сотрудничества и проекты.
Насыщенная программа так же включала в себя деловую сессию и круглый стол российских и алжирских компаний, в ходе которого обсуждалась текущая проблематика двусторонних экономических отношений. Организованные РЭЦ мероприятия посетили более 120 алжирских компаний. Как итог — за два дня работы было проведено более 150 целевых деловых встреч с потенциальными партнерами, общий потенциал которых по предварительным оценкам составляет 26,8 миллиона долларов.
Организация подобных торговых миссий является одним из эффективных инструментов РЭЦ для поддержки российских экспортеров в освоении новых перспективных рынков, позволяя им налаживать прямые контакты с иностранными партнерами и презентовать свою продукцию.
Вся информация о предстоящих зарубежных мероприятиях, которые проходят при поддержке Российского экспортного центра, доступна на сервисе "Мероприятия" цифровой платформы "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
РЭЦ выпустил Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0
Вчера, 13:14
 
