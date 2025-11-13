РЭЦ провел торговую миссию в Алжире: 150 встреч и потенциал в $26,8 млн

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) совместно с Торговым представительством Российской Федерации в Алжире при поддержке Российско-алжирского делового совета организовал 11 и 12 ноября многоотраслевую торговую миссию для российских компаний, сообщает центр.

"Церемония открытия прошла с участием генерального секретаря министерства торговли и продвижения экспорта, а также представителей МИДа и ТПП Алжира", - говорится в сообщении.

В составе делегации в Алжир прибыли 17 российских производителей, представляющих широкий спектр ключевых экспортных отраслей: от сельскохозяйственной продукции, медицинского оборудования и IT-решений до строительных материалов, удобрений и продукции для нефтегазовой отрасли.

Кроме того, представители РЭЦ провели встречи с министром торговли и продвижения экспорта Алжира, а также с президентом ТПП Алжира. Обсудили перспективные направления сотрудничества и проекты.

Насыщенная программа так же включала в себя деловую сессию и круглый стол российских и алжирских компаний, в ходе которого обсуждалась текущая проблематика двусторонних экономических отношений. Организованные РЭЦ мероприятия посетили более 120 алжирских компаний. Как итог — за два дня работы было проведено более 150 целевых деловых встреч с потенциальными партнерами, общий потенциал которых по предварительным оценкам составляет 26,8 миллиона долларов.

Организация подобных торговых миссий является одним из эффективных инструментов РЭЦ для поддержки российских экспортеров в освоении новых перспективных рынков, позволяя им налаживать прямые контакты с иностранными партнерами и презентовать свою продукцию.

Вся информация о предстоящих зарубежных мероприятиях, которые проходят при поддержке Российского экспортного центра, доступна на сервисе "Мероприятия" цифровой платформы "Мой экспорт".