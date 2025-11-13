Рейтинг@Mail.ru
Правительство продолжит оказывать авиакомпаниям поддержку, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.11.2025
14:47 13.11.2025 (обновлено: 14:48 13.11.2025)
Правительство продолжит оказывать авиакомпаниям поддержку, заявил Мишустин
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство России продолжит оказывать отечественным авиакомпаниям поддержку, чтобы пассажиры могли покупать билеты по льготным ценам, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Безусловно, мы далее продолжим обеспечивать условия для приобретения билетов по льготным ценам", - заявил Мишустин на заседании правительства РФ в четверг.
