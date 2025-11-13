https://ria.ru/20251113/mishustin-2054760695.html
Мишустин рассказал о доступности авиатранспорта для отдаленных регионов
Доступность авиатранспорта важна для жителей отдаленных регионов и труднодоступных районов, сказал глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.11.2025
россия
