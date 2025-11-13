Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о доступности авиатранспорта для отдаленных регионов
14:42 13.11.2025
Мишустин рассказал о доступности авиатранспорта для отдаленных регионов
Мишустин рассказал о доступности авиатранспорта для отдаленных регионов
Доступность авиатранспорта важна для жителей отдаленных регионов и труднодоступных районов, сказал глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.11.2025
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о доступности авиатранспорта для отдаленных регионов

Мишустин: доступность авиатранспорта важна для жителей отдаленных регионов

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Доступность авиатранспорта важна для жителей отдаленных регионов и труднодоступных районов, сказал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"У нас немало мест, куда можно добраться фактически только по воздуху. Страна большая, и доступность авиационного транспорта важна для каждого человека, кто там живет, работает, да и для тех, кто хотел бы просто посетить просторы нашей Родины", - сообщил Мишустин на заседании правительства РФ.
