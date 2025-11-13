Рейтинг@Mail.ru
18:12 13.11.2025 (обновлено: 18:55 13.11.2025)
Генсека ОДКБ внесли в базу "Миротворца"
имангали тасмагамбетов
одкб
сайт "миротворец"
имангали тасмагамбетов, одкб, сайт "миротворец"
Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ, Сайт "Миротворец"
Имангали Тасмагамбетов . Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов внесён в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" в четверг, выяснило РИА Новости.
В карточке Тасмагамбетов обвиняется в поддержке "агрессии" против Украины.
Сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Имангали ТасмагамбетовОДКБСайт "Миротворец"
 
 
