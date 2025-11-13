https://ria.ru/20251113/mirotvorets-2054835570.html
Фигуристок Петросян и Горбачеву внесли в базу "Миротворца"
Фигуристок Петросян и Горбачеву внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Фигуристок Петросян и Горбачеву внесли в базу "Миротворца"
Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева внесены в базу "Миротворца", сообщается на сайте украинского ресурса. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T18:08:00+03:00
2025-11-13T18:08:00+03:00
2025-11-13T18:08:00+03:00
аделия петросян
алина горбачева
спорт
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000141757_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_bdba165e9ed56846f4d2c2289d5b0981.jpg
/20251111/ukraina-2054071637.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000141757_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_3718859a39ab27b97ecbc55b15e9ef49.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аделия петросян, алина горбачева, спорт, фигурное катание
Аделия Петросян, Алина Горбачева, Спорт, фигурное катание
Фигуристок Петросян и Горбачеву внесли в базу "Миротворца"
Фигуристки Петросян и Горбачева попали в базу "Миротворца"