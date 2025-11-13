Рейтинг@Mail.ru
Фигуристок Петросян и Горбачеву внесли в базу "Миротворца"
18:08 13.11.2025
Фигуристок Петросян и Горбачеву внесли в базу "Миротворца"
Фигуристок Петросян и Горбачеву внесли в базу "Миротворца"
Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева внесены в базу "Миротворца", сообщается на сайте украинского ресурса.
Фигуристок Петросян и Горбачеву внесли в базу "Миротворца"

Фигуристки Петросян и Горбачева попали в базу "Миротворца"

Алина Горбачева и Аделия Петросян
Алина Горбачева и Аделия Петросян
© РИА Новости
Алина Горбачева и Аделия Петросян. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева внесены в базу "Миротворца", сообщается на сайте украинского ресурса.
"Миротворец" обвинил 18-летних спортсменок в "посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины".
В сентябре Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Она является двукратной чемпионкой России (2024, 2025) и трехкратной победительницей Финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).
Горбачева в начале сезона получила травму при подготовке к олимпийскому отборочному турниру в Пекине. Она является бронзовым призером чемпионата России 2025 года.
Евгений Рукосуев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Российских бобслеистов и скелетонистов занесли в базу сайта "Миротворец"
11 ноября, 04:32
 
Аделия Петросян, Алина Горбачева, Спорт, фигурное катание
 
