Дмитрий Миляев совершил рабочую поездку в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках рабочего визита он посетил в этих регионах социальные объекты. Так, Миляев провел встречу с главой Горловского муниципального округа Иваном Приходько. На ней обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия и организации отдыха детей из Горловки в Тульской области. Губернатор передал в Горловку партию гуманитарной помощи.

Также он ознакомился с работой Центра туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи и посетил музейную комнату "Солнечный круг".

В Луганской Народной Республике глава региона посетил Лутугинскую специальную школу-интернат. Здесь учатся 137 человек. В учреждении три общежития, которые оборудованы всем необходимым для комфортного проживания ребят. Миляев пообщался с воспитанниками и отметил, что школа-интернат - настоящий дом, где ребят окружают заботой и вниманием. Губернатор пригласил их посетить Тульскую область снова.

Кроме того, в Мариуполе состоялась встреча Миляева с главой ДНР Денисом Пушилиным. На встрече обсуждались вопросы восстановления и благоустройства Мариуполя.

Губернатор отметил, что результаты преображения города уже заметны. Он подчеркнул, что одним из основных стимулов для положительных перемен являются сами жители.

"Люди возвращаются, работают, восстанавливают свой любимый город. Мариуполь становится местом, где семьи чувствуют себя в безопасности", - сказал Миляев.

Также вместе с Пушилиным Миляев проинспектировали объекты, которые восстанавливают тульские строители в Мариуполе. Так, глава Тульской области посетил детский сад №76. Готовность объекта — 86%. Идет чистовая отделка здания, устройство наружных сетей электроснабжения, благоустройство территории, сборка и монтаж технологического оборудования. Объект будет сдан в декабре.

Миляев и Пушилин осмотрели ход капитального ремонта школы №57. Готовность объекта — 85%. Ведется чистовая отделка, устройство фасада, наружных сетей тепло- и электроснабжения, благоустройство территории, сборка и монтаж технологического оборудования. Завершение работ планируется в конце декабря этого года.

Еще в рамках визита губернатор Тульской области посетил воинскую часть в зоне проведения СВО и передал бойцам материалы для обустройства и поддержания солдатского быта, а также дополнительное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач.

Губернатор также вручил тульским военнослужащим региональные награды – медали "Доблесть и слава", пообщался с бойцами в неформальной обстановке.