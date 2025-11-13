Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Миляев совершил рабочую поездку в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
21:31 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/milyaev-2054867597.html
Дмитрий Миляев совершил рабочую поездку в ДНР и ЛНР
Дмитрий Миляев совершил рабочую поездку в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2025
Дмитрий Миляев совершил рабочую поездку в ДНР и ЛНР
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T21:31:00+03:00
2025-11-13T21:31:00+03:00
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042316011_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_730052c9560e42eb191e070f4f1793e6.jpg
https://ria.ru/20251111/milyaev-2054300949.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042316011_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2ff7dd85afa62d0c37d22d85ae1a6c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тульская область
Дмитрий Миляев совершил рабочую поездку в ДНР и ЛНР

Дмитрий Миляев побывал с рабочей поездкой в ДНР и ЛНР

© РИА НовостиДмитрий Миляев
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости
Дмитрий Миляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках рабочего визита он посетил в этих регионах социальные объекты. Так, Миляев провел встречу с главой Горловского муниципального округа Иваном Приходько. На ней обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия и организации отдыха детей из Горловки в Тульской области. Губернатор передал в Горловку партию гуманитарной помощи.
Также он ознакомился с работой Центра туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи и посетил музейную комнату "Солнечный круг".
В Луганской Народной Республике глава региона посетил Лутугинскую специальную школу-интернат. Здесь учатся 137 человек. В учреждении три общежития, которые оборудованы всем необходимым для комфортного проживания ребят. Миляев пообщался с воспитанниками и отметил, что школа-интернат - настоящий дом, где ребят окружают заботой и вниманием. Губернатор пригласил их посетить Тульскую область снова.
Кроме того, в Мариуполе состоялась встреча Миляева с главой ДНР Денисом Пушилиным. На встрече обсуждались вопросы восстановления и благоустройства Мариуполя.
Губернатор отметил, что результаты преображения города уже заметны. Он подчеркнул, что одним из основных стимулов для положительных перемен являются сами жители.
"Люди возвращаются, работают, восстанавливают свой любимый город. Мариуполь становится местом, где семьи чувствуют себя в безопасности", - сказал Миляев.
Также вместе с Пушилиным Миляев проинспектировали объекты, которые восстанавливают тульские строители в Мариуполе. Так, глава Тульской области посетил детский сад №76. Готовность объекта — 86%. Идет чистовая отделка здания, устройство наружных сетей электроснабжения, благоустройство территории, сборка и монтаж технологического оборудования. Объект будет сдан в декабре.
Миляев и Пушилин осмотрели ход капитального ремонта школы №57. Готовность объекта — 85%. Ведется чистовая отделка, устройство фасада, наружных сетей тепло- и электроснабжения, благоустройство территории, сборка и монтаж технологического оборудования. Завершение работ планируется в конце декабря этого года.
Еще в рамках визита губернатор Тульской области посетил воинскую часть в зоне проведения СВО и передал бойцам материалы для обустройства и поддержания солдатского быта, а также дополнительное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач.
Губернатор также вручил тульским военнослужащим региональные награды – медали "Доблесть и слава", пообщался с бойцами в неформальной обстановке.
С самого начала СВО правительство Тульской области поддерживает тульских бойцов. На постоянной основе ведется работа по дооснащению воинских частей. Регион держит связь с командирами подразделений, где служат туляки. По их заявкам в зону боевых действий направляется все необходимое.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Миляев встретился с детьми из ДНР, отдыхающими в Тульской области
11 ноября, 18:21
 
Тульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала