Матвиенко в Душанбе приняла участие в передаче машин школам

ДУШАНБЕ, 13 ноя - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Душанбе приняла участие в церемонии передачи автомобилей представителям российско-таджикистанских образовательных учреждений, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе церемонии Матвиенко отметила, что легковые автомобили российского производства хорошо зарекомендовали себя на дорогах Центральной Азии . По ее словам, передаваемые автомашины станут важным элементом поддержки и полезным подарком для российско-таджикистанских школ, участвующих в проекте "Российский учитель за рубежом", инициированном президентами России и Таджикистана.

"Руководители двух стран уделяют большое внимание сфере образования, понимая, что это вклад в будущее", - сказала спикер Совфеда.

Она напомнила, что Таджикистан стал первый страной, где реализуется проект "Русский учитель за рубежом", а сейчас в стране работает 109 русских учителей.

"И верхняя палата - Совет Федерации - России, и верхняя палата Таджикистана - Маджлиси милли, мы лично всегда обмениваемся, держим на контроле, как реализуется этот проект", - уточнила политик.

Кроме того, Матвиенко пообщалась с педагогами и поблагодарила учителей русского языка.