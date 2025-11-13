https://ria.ru/20251113/matvienko-2054701029.html
Матвиенко в Душанбе приняла участие в передаче машин школам
ДУШАНБЕ, 13 ноя - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Душанбе приняла участие в церемонии передачи автомобилей представителям российско-таджикистанских образовательных учреждений, передает корреспондент РИА Новости.
В школе им. Гагарина в городе Душанбе
состоялась церемония передачи легковых автомобилей российского производства представителям российско-таджикистанских образовательных учреждений. В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
и председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхней палаты парламента) Таджикистана
Рустами Эмомали
В ходе церемонии Матвиенко отметила, что легковые автомобили российского производства хорошо зарекомендовали себя на дорогах Центральной Азии
. По ее словам, передаваемые автомашины станут важным элементом поддержки и полезным подарком для российско-таджикистанских школ, участвующих в проекте "Российский учитель за рубежом", инициированном президентами России
и Таджикистана.
"Руководители двух стран уделяют большое внимание сфере образования, понимая, что это вклад в будущее", - сказала спикер Совфеда.
Она напомнила, что Таджикистан стал первый страной, где реализуется проект "Русский учитель за рубежом", а сейчас в стране работает 109 русских учителей.
"И верхняя палата - Совет Федерации - России, и верхняя палата Таджикистана - Маджлиси милли, мы лично всегда обмениваемся, держим на контроле, как реализуется этот проект", - уточнила политик.
Кроме того, Матвиенко пообщалась с педагогами и поблагодарила учителей русского языка.
"Вы - великие труженики. Вы… проводники, мост между Россией и Таджикистаном", - добавила она.