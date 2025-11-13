Рейтинг@Mail.ru
11:39 13.11.2025
Матвиенко в Душанбе приняла участие в передаче машин школам
таджикистан
россия
душанбе
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
таджикистан, россия, душанбе, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Таджикистан, Россия, Душанбе, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко в Душанбе приняла участие в передаче машин школам

Матвиенко приняла участие в передаче машин представителям школ в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 13 ноя - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Душанбе приняла участие в церемонии передачи автомобилей представителям российско-таджикистанских образовательных учреждений, передает корреспондент РИА Новости.
В школе им. Гагарина в городе Душанбе состоялась церемония передачи легковых автомобилей российского производства представителям российско-таджикистанских образовательных учреждений. В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхней палаты парламента) Таджикистана Рустами Эмомали
Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Матвиенко призвала поощрять компании, поддерживающие семьи
23 октября, 15:18
В ходе церемонии Матвиенко отметила, что легковые автомобили российского производства хорошо зарекомендовали себя на дорогах Центральной Азии. По ее словам, передаваемые автомашины станут важным элементом поддержки и полезным подарком для российско-таджикистанских школ, участвующих в проекте "Российский учитель за рубежом", инициированном президентами России и Таджикистана.
"Руководители двух стран уделяют большое внимание сфере образования, понимая, что это вклад в будущее", - сказала спикер Совфеда.
Она напомнила, что Таджикистан стал первый страной, где реализуется проект "Русский учитель за рубежом", а сейчас в стране работает 109 русских учителей.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Матвиенко поручит изучить опыт создания школ во взаимодействии с бизнесом
25 сентября, 17:38
"И верхняя палата - Совет Федерации - России, и верхняя палата Таджикистана - Маджлиси милли, мы лично всегда обмениваемся, держим на контроле, как реализуется этот проект", - уточнила политик.
Кроме того, Матвиенко пообщалась с педагогами и поблагодарила учителей русского языка.
"Вы - великие труженики. Вы… проводники, мост между Россией и Таджикистаном", - добавила она.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Казахстана
12 ноября, 14:00
 
ТаджикистанРоссияДушанбеВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
 
 
