В Махачкале 14 человек попали в больницу с кишечной инфекцией
В Махачкале 14 человек попали в больницу с кишечной инфекцией
Шесть детей и восемь взрослых поступили в инфекционную больницу в Махачкале с признаками кишечной инфекции, сообщила пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 13.11.2025
В Махачкале 14 человек попали в больницу с кишечной инфекцией
