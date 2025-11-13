Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале 14 человек попали в больницу с кишечной инфекцией
19:08 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/mahachkala-2054846512.html
В Махачкале 14 человек попали в больницу с кишечной инфекцией
В Махачкале 14 человек попали в больницу с кишечной инфекцией
Шесть детей и восемь взрослых поступили в инфекционную больницу в Махачкале с признаками кишечной инфекции, сообщила пресс-служба минздрава региона.
2025-11-13T19:08:00+03:00
2025-11-13T19:08:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
республика дагестан
россия
Новости
МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Шесть детей и восемь взрослых поступили в инфекционную больницу в Махачкале с признаками кишечной инфекции, сообщила пресс-служба минздрава региона.
Ранее в прокуратуре Дагестана и следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что 12 ноября в медучреждения Махачкалы обратились люди с признаками пищевой токсикоинфекции. По предварительным данным, пострадавшие накануне ели в одном из местных кафе.
"В Республиканский центр инфекционных болезней поступило 14 человек, из них шестеро детей, с признаками кишечной инфекции: тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела. Тяжелых случаев нет", - говорится в сообщении.
