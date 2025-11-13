Рейтинг@Mail.ru
21:47 13.11.2025
Американские инвесторы интересуются покупкой иностранных активов "Лукойла"
экономика, сша, дубай, европа, лукойл, евросоюз
Стенд компании "Лукойл"
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Частная американская инвесткомпания Carlyle изучает возможности покупки иностранных активов российской корпорации "Лукойл", утверждает Рейтер со ссылкой на информированные источники.
"Частная инвестиционная компания из США Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов российского "Лукойл", заявляют три источника", - указано в публикации.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Gunvor: продажа "Лукойлом" зарубежных активов не предполагает их возврата
4 ноября, 20:01
Утверждается, что процесс изучения вариантов покупки российских активов находится на ранней стадии и американская компания может подать заявку на получение лицензии властей США для дальнейшей комплексной оценки покупки.
"Carlyle уведомила "Лукойл" о своих намерениях", - отмечает агентство.
РИА Новости направило запрос в "Лукойл".
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Компания сообщала, что в связи с введением ряда санкций против нее собирается продать зарубежные активы, а также, что планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СМИ: страны Европы и Ближнего Востока начали драку за активы "Лукойла"
11 ноября, 18:55
 
