Американские инвесторы интересуются покупкой иностранных активов "Лукойла"

Утверждается, что процесс изучения вариантов покупки российских активов находится на ранней стадии и американская компания может подать заявку на получение лицензии властей США для дальнейшей комплексной оценки покупки.

Компания сообщала, что в связи с введением ряда санкций против нее собирается продать зарубежные активы, а также, что планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности.