Лисняк посоветовал жителям Харьковской области дождаться ВС России
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 13.11.2025
Лисняк посоветовал жителям Харьковской области дождаться ВС России
Жителям Харьковской области, которые хотят выехать из зоны боевых действий, не стоит самостоятельно эвакуироваться, лучше дождаться российских военных, заявил...
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Жителям Харьковской области, которые хотят выехать из зоны боевых действий, не стоит самостоятельно эвакуироваться, лучше дождаться российских военных, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
По его словам, в администрацию поступает немало сообщений от жителей Харьковской области с просьбой об эвакуации из зоны боевых действий.
"В настоящее время сохраняется высокая угроза для жизни и здоровья гражданских лиц при попытке самостоятельного передвижения. В связи с этим настоятельно рекомендуем: не покидать укрытия, воздержаться от любых попыток самостоятельного выхода из зоны боевых действий… Дождитесь подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Лисняк.
Он отметил, что украинские военные стреляют по любым движущимся целям, в том числе и мирным людям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Харьковская область
Вооруженные силы РФ
 
 
