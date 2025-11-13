Лисняк посоветовал жителям Харьковской области дождаться ВС России

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Жителям Харьковской области, которые хотят выехать из зоны боевых действий, не стоит самостоятельно эвакуироваться, лучше дождаться российских военных, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

"В настоящее время сохраняется высокая угроза для жизни и здоровья гражданских лиц при попытке самостоятельного передвижения. В связи с этим настоятельно рекомендуем: не покидать укрытия, воздержаться от любых попыток самостоятельного выхода из зоны боевых действий… Дождитесь подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Лисняк.