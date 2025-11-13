https://ria.ru/20251113/lisnyak-2054775687.html
Лисняк посоветовал жителям Харьковской области дождаться ВС России
Лисняк посоветовал жителям Харьковской области дождаться ВС России - РИА Новости, 13.11.2025
Лисняк посоветовал жителям Харьковской области дождаться ВС России
Жителям Харьковской области, которые хотят выехать из зоны боевых действий, не стоит самостоятельно эвакуироваться, лучше дождаться российских военных, заявил... РИА Новости, 13.11.2025
харьковская область
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Жителям Харьковской области, которые хотят выехать из зоны боевых действий, не стоит самостоятельно эвакуироваться, лучше дождаться российских военных, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
По его словам, в администрацию поступает немало сообщений от жителей Харьковской области
с просьбой об эвакуации из зоны боевых действий.
"В настоящее время сохраняется высокая угроза для жизни и здоровья гражданских лиц при попытке самостоятельного передвижения. В связи с этим настоятельно рекомендуем: не покидать укрытия, воздержаться от любых попыток самостоятельного выхода из зоны боевых действий… Дождитесь подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Лисняк.
Он отметил, что украинские военные стреляют по любым движущимся целям, в том числе и мирным людям.