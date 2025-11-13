Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы стартовали соревнования "Радиофест-2025"
13.11.2025
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы стартовали соревнования "Радиофест-2025"
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы стартовали соревнования "Радиофест-2025"
В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" на площадке НИУ МИЭТ начались седьмые Всероссийские соревнования "Радиофест-2025", рассказал заместитель... РИА Новости, 13.11.2025
Новости
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" начались соревнования "Радиофест-2025"

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" начались соревнования "Радиофест-2025"

НИУ МИЭТ
НИУ МИЭТ
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" на площадке НИУ МИЭТ начались седьмые Всероссийские соревнования "Радиофест-2025", рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что это событие, которое проходит седьмой год подряд, способствует повышению престижа радиотехнической профессии среди молодежи.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ОЭЗ “Технополис Москва” развиваем высокотехнологичные отрасли промышленности и укрепляем престиж инженерных профессий. В частности, уже седьмой год подряд проводим соревнования “Радиофест”. Такие мероприятия не только популяризируют технические специальности, но и способствуют появлению новых решений, которые направлены на усовершенствование производства инновационной продукции", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В 2025 году конкурсанты выявят победителей в трех номинациях. Среди них – категория "Радионавигация". В этой номинации предстоит выявить координаты передатчика, выдающего в эфир подготовленный код, и поразить мишень с номером, идентичному номеру передатчика. В этой категории молодые специалисты подготовят программы для определения координат.
Другая номинация – "Радиосвязь". В ней соревнующиеся должны сформировать радиообмен и направить при его помощи больше данных, а их соперникам предстоит помешать этой работе.
В категории "Радиоуправление" участники должны удаленно присоединиться к радиоуправляемой модели и с ее помощью пройти препятствия, которые ждут их на полигоне. На пути им встретятся светофоры, которые передают в эфир свои секретные коды – они будут меняться каждые полминуты. Конкурсанты должны определить коды при помощи расшифровки и направить в эфир ответный пароль. Это поменяет цвет сигнала светофора на зеленый на восемь секунд, а модель сможет проехать по полосе дальше. При этом за проезд на "красный" и за сбитые на пути фишки конкурсантам будут грозить штрафные секунды.
Отмечается, что заявки на участие в конкурсе направили порядка 160 студентов и молодых специалистов из разных российских городов в диапазоне от Москвы до Томска. Соревнования организованы НИУ МИЭТ, он является опорным высшим учебным заведением столичной особой экономической зоны.
Ранее Ликсутов заявил, что компания "Зантон МС", которая является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", начала выпускать томографы и ангиографы для проведения комплексной диагностики новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
