Ликсутов: в ОЭЗ Москвы стартовали соревнования "Радиофест-2025"

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" на площадке НИУ МИЭТ начались седьмые Всероссийские соревнования "Радиофест-2025", рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что это событие, которое проходит седьмой год подряд, способствует повышению престижа радиотехнической профессии среди молодежи.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ОЭЗ “Технополис Москва” развиваем высокотехнологичные отрасли промышленности и укрепляем престиж инженерных профессий. В частности, уже седьмой год подряд проводим соревнования “Радиофест”. Такие мероприятия не только популяризируют технические специальности, но и способствуют появлению новых решений, которые направлены на усовершенствование производства инновационной продукции", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

В 2025 году конкурсанты выявят победителей в трех номинациях. Среди них – категория "Радионавигация". В этой номинации предстоит выявить координаты передатчика, выдающего в эфир подготовленный код, и поразить мишень с номером, идентичному номеру передатчика. В этой категории молодые специалисты подготовят программы для определения координат.

Другая номинация – "Радиосвязь". В ней соревнующиеся должны сформировать радиообмен и направить при его помощи больше данных, а их соперникам предстоит помешать этой работе.

В категории "Радиоуправление" участники должны удаленно присоединиться к радиоуправляемой модели и с ее помощью пройти препятствия, которые ждут их на полигоне. На пути им встретятся светофоры, которые передают в эфир свои секретные коды – они будут меняться каждые полминуты. Конкурсанты должны определить коды при помощи расшифровки и направить в эфир ответный пароль. Это поменяет цвет сигнала светофора на зеленый на восемь секунд, а модель сможет проехать по полосе дальше. При этом за проезд на "красный" и за сбитые на пути фишки конкурсантам будут грозить штрафные секунды.

Отмечается, что заявки на участие в конкурсе направили порядка 160 студентов и молодых специалистов из разных российских городов в диапазоне от Москвы до Томска. Соревнования организованы НИУ МИЭТ, он является опорным высшим учебным заведением столичной особой экономической зоны.