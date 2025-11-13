Захарова прокомментировала ситуацию с интервью Лаврова итальянской газете

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Журналистам итальянской газеты Corriere della Sera не хватает духу признаться в том, что они прибегли к цензуре в отношении интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова и сейчас они пытаются оправдаться, придумывая фантастические версии случившегося, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Непонятно, где редакторы Corriere della Sera разместили бы ответы на эти "пункты допроса и оспаривания", если, даже на основной текст интервью у них не нашлось места ни в газете, ни на сайте, указала официальный представитель МИД.