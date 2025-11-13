Захарова прокомментировала ситуацию с интервью Лаврова итальянской газете

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Журналистам итальянской газеты Corriere della Sera не хватает духу признаться в том, что они прибегли к цензуре в отношении интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова и сейчас они пытаются оправдаться, придумывая фантастические версии случившегося, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее российское дипведомство сообщило о том, что итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать без цензуры своё интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В газете заявили, что слова министра "содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объёмов".
"В попытке оправдаться за цензуру интервью министра Сергея Лаврова, редакция "Коррьере делла Сера" выдвинула фантастическую версию случившегося: им якобы не дали возможности дополнительно, к интервью, провести провести "перекрёстный опрос и оспорить отдельные утверждения министра". Никаких дополнительных вопросов редакцией направлено и не было", - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова отметила "потрясающую логику" итальянского издания: "мы не будем публиковать ответы российского министра на наши изначальные вопросы, но зададим дополнительные. И вот уже ответы на них опубликуем... Да и то не факт".
Непонятно, где редакторы Corriere della Sera разместили бы ответы на эти "пункты допроса и оспаривания", если, даже на основной текст интервью у них не нашлось места ни в газете, ни на сайте, указала официальный представитель МИД.
"Коррьере делла Сера" обвиняет нашу страну в том, что "в Россия свобода информации отменена". При этом именно итальянская газета отказалась публиковать интервью российского министра иностранных дел, в то время как интервью представителей Запада в российской прессе выходят без купюр", - подчеркнула она.
Случай с Corriere della Sera - далеко не единичный, отметила Захарова.
"Только что отгремел скандал вокруг агентства "Би-би-си" и его манипуляций с заявлениями президента США. Именно это и пытались сделать журналисты "Коррьере делла Сера" — выборочное цензурирование прямой речи спикера. И признаться в этом у них, похоже, не хватает духу. La pusillanimità ("малодушие" на языке Данте и Петрарки)", - резюмировала она.