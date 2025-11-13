Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала ситуацию с интервью Лаврова итальянской газете - РИА Новости, 13.11.2025
18:45 13.11.2025
Захарова прокомментировала ситуацию с интервью Лаврова итальянской газете
Захарова прокомментировала ситуацию с интервью Лаврова итальянской газете - РИА Новости, 13.11.2025
Захарова прокомментировала ситуацию с интервью Лаврова итальянской газете
Журналистам итальянской газеты Corriere della Sera не хватает духу признаться в том, что они прибегли к цензуре в отношении интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова РИА Новости, 13.11.2025
в мире
россия
сша
сергей лавров
мария захарова
би-би-си
россия
сша
в мире, россия, сша, сергей лавров, мария захарова, би-би-си
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Мария Захарова, Би-би-си
Захарова прокомментировала ситуацию с интервью Лаврова итальянской газете

Захарова: у Corriere della Sera нет духа признаться в цензуре интервью Лаврова

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Журналистам итальянской газеты Corriere della Sera не хватает духу признаться в том, что они прибегли к цензуре в отношении интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова и сейчас они пытаются оправдаться, придумывая фантастические версии случившегося, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее российское дипведомство сообщило о том, что итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать без цензуры своё интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В газете заявили, что слова министра "содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объёмов".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
МИД: итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова из-за страха
Вчера, 14:20
"В попытке оправдаться за цензуру интервью министра Сергея Лаврова, редакция "Коррьере делла Сера" выдвинула фантастическую версию случившегося: им якобы не дали возможности дополнительно, к интервью, провести провести "перекрёстный опрос и оспорить отдельные утверждения министра". Никаких дополнительных вопросов редакцией направлено и не было", - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова отметила "потрясающую логику" итальянского издания: "мы не будем публиковать ответы российского министра на наши изначальные вопросы, но зададим дополнительные. И вот уже ответы на них опубликуем... Да и то не факт".
Непонятно, где редакторы Corriere della Sera разместили бы ответы на эти "пункты допроса и оспаривания", если, даже на основной текст интервью у них не нашлось места ни в газете, ни на сайте, указала официальный представитель МИД.
"Коррьере делла Сера" обвиняет нашу страну в том, что "в Россия свобода информации отменена". При этом именно итальянская газета отказалась публиковать интервью российского министра иностранных дел, в то время как интервью представителей Запада в российской прессе выходят без купюр", - подчеркнула она.
Случай с Corriere della Sera - далеко не единичный, отметила Захарова.
"Только что отгремел скандал вокруг агентства "Би-би-си" и его манипуляций с заявлениями президента США. Именно это и пытались сделать журналисты "Коррьере делла Сера" — выборочное цензурирование прямой речи спикера. И признаться в этом у них, похоже, не хватает духу. La pusillanimità ("малодушие" на языке Данте и Петрарки)", - резюмировала она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Лавров назвал причину переноса саммита Путина с Трампом в Будапеште
Вчера, 09:17
 
