Лавров рассказал о джемпере с надписью СССР - РИА Новости, 13.11.2025
04:19 13.11.2025
Лавров рассказал о джемпере с надписью СССР
Лавров рассказал о джемпере с надписью СССР
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журналиста о появлении на саммите в Анкоридже в джемпере с надписью "СССР" отметил, что у него есть и футболка с... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
россия
российская империя
сша
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, российская империя, сша, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Российская империя, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп
Лавров рассказал о джемпере с надписью СССР

Лавров заявил, что патриотизм для россиян является частью генетического кода

© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журналиста о появлении на саммите в Анкоридже в джемпере с надписью "СССР" отметил, что у него есть и футболка с гербом Российской империи, добавив, что это не означает стремление ее возродить, статья была опубликована на сайте МИД РФ.
Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у главы МИД РФ, однако издание отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Полная версия ответов Лаврова была опубликована на сайте МИД РФ.
Прибытие Лаврова на Аляску - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лавров прибыл на Аляску в свитере с необычной надписью
15 августа, 09:37
"Горжусь своей страной, в которой я родился и вырос, получил достойное образование, начал и продолжаю дипломатическую карьеру. Россия, как известно, – продолжатель СССР, а в целом у нашей страны-цивилизации тысячелетняя история. Народовластие на Новгородском вече появилось задолго до организации игр в демократию на Западе. У меня, кстати, есть футболка и с гербом Российской империи, это же не значит, что мы и её хотим возродить", - сказал Лавров.
Министр добавил, что одно из величайших достояний, которым по праву гордится РФ – непрерывность развития и укрепления государства на протяжении всей его великой истории объединения и сплочения русского и всех других народов страны.
"Возможно, на Западе чувство патриотизма, верности Родине отмирает, но для нас – это часть генетического кода", - заключил Лавров.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Итальянская газета отказалась публиковать интервью с Лавровым
Вчера, 02:14
 
