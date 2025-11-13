В Кызыле задержали подозреваемого в нападении на школьницу

Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах, распространённых в социальных сетях, видно, что школьница шла по тротуару рядом с проезжей частью. К ней навстречу двигался мужчина, который остановился около девочки и завёл разговор. Спустя непродолжительное время он попытался поцеловать её. Девочка начала сопротивляться, тогда мужчина повалил её на землю. Вскоре мужчину что-то спугнуло, и он сбежал.