В Кызыле задержали подозреваемого в нападении на школьницу
16:58 13.11.2025 (обновлено: 17:18 13.11.2025)
В Кызыле задержали подозреваемого в нападении на школьницу
Следователи задержали подозреваемого в нападении на школьницу в Кызыле, который насильно ее зацеловал, сообщило СУСК РФ по республике.
2025-11-13T16:58:00+03:00
2025-11-13T17:18:00+03:00
2025
Задержание подозреваемого в нападении на школьницу в Кызыле
Региональный СК сообщил, что подозреваемым в нападении на школьницу оказался 35-летний уроженец города Ак-Довурак.
В Кызыле задержали подозреваемого в нападении на школьницу

В Кызыле задержали подозреваемого в нападении на школьницу, который ее зацеловал

КРАСНОЯРСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в нападении на школьницу в Кызыле, который насильно ее зацеловал, сообщило СУСК РФ по республике.
В среду управление сообщило о нападении неизвестного на девочку на одной из улиц Кызыла. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 4 статьи 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера".
Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах, распространённых в социальных сетях, видно, что школьница шла по тротуару рядом с проезжей частью. К ней навстречу двигался мужчина, который остановился около девочки и завёл разговор. Спустя непродолжительное время он попытался поцеловать её. Девочка начала сопротивляться, тогда мужчина повалил её на землю. Вскоре мужчину что-то спугнуло, и он сбежал.
"В Кызыле установлен и задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении малолетней... Им оказался 35-летний уроженец города Ак-Довурак, проживающий в городе Кызыле. В настоящее время подозреваемый доставлен оперативными сотрудниками подразделения уголовного розыска МВД по республике Тыва к следователю", - говорится в сообщении.
Как сообщила в свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, свой поступок задержанный объяснил тем, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
