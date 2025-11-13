В Кызыле задержали подозреваемого в нападении на школьницу

КРАСНОЯРСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в нападении на школьницу в Кызыле, который насильно ее зацеловал, сообщило СУСК РФ по республике.
Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах, распространённых в социальных сетях, видно, что школьница шла по тротуару рядом с проезжей частью. К ней навстречу двигался мужчина, который остановился около девочки и завёл разговор. Спустя непродолжительное время он попытался поцеловать её. Девочка начала сопротивляться, тогда мужчина повалил её на землю. Вскоре мужчину что-то спугнуло, и он сбежал.
"В Кызыле установлен и задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении малолетней... Им оказался 35-летний уроженец города Ак-Довурак, проживающий в городе Кызыле. В настоящее время подозреваемый доставлен оперативными сотрудниками подразделения уголовного розыска МВД по республике Тыва к следователю", - говорится в сообщении.
Как сообщила в свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, свой поступок задержанный объяснил тем, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.