Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Лос-Анджелеса" Кузьменко пропустит матч с "Торонто" - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/kuzmenko-2054865916.html
Хоккеист "Лос-Анджелеса" Кузьменко пропустит матч с "Торонто"
Хоккеист "Лос-Анджелеса" Кузьменко пропустит матч с "Торонто" - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Хоккеист "Лос-Анджелеса" Кузьменко пропустит матч с "Торонто"
Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Андрей Кузьменко не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мейпл... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T21:10:00+03:00
2025-11-13T21:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
спорт
лос-анджелес кингз
андрей кузьменко
торонто мейпл лифс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909750944_0:0:2947:1657_1920x0_80_0_0_96fe603eeaca87e0d8965f1e8662337d.jpg
/20251113/toronto-2054838346.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909750944_159:0:2778:1964_1920x0_80_0_0_8440b8ea25949792dc5f27cd2456537c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лос-анджелес кингз, андрей кузьменко, торонто мейпл лифс, национальная хоккейная лига (нхл)
Специальная военная операция на Украине, Спорт, Лос-Анджелес Кингз, Андрей Кузьменко, Торонто Мейпл Лифс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккеист "Лос-Анджелеса" Кузьменко пропустит матч с "Торонто"

Хоккеист "Лос-Анджелеса" Кузьменко не сыграет в матче НХЛ против "Торонто"

© Фото : Пресс-служба "Ванкувер Кэнакс"Андрей Кузьменко
Андрей Кузьменко - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Ванкувер Кэнакс"
Андрей Кузьменко. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Андрей Кузьменко не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мейпл Лифс", сообщает журналист TSN Марк Мастерс в соцсети Х со ссылкой на тренера клуба Джима Хиллера.
Игра пройдет в ночь на пятницу по московскому времени в Торонто. Причины отсутствия форварда не уточняются.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 ноября 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Торонто
3 : 4
Лос-Анджелес
08:06 • Бобби Макмэнн
16:39 • Джон Таварес
(Оливер Экман-Ларссон, Мэтью Найс)
37:16 • Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Мэтью Найс)
26:51 • Уоррен Фегеле
(Дрю Доути, Мики Андерсон)
35:41 • Кевин Фиала
(Квинтон Байфилд, Коди Сеси)
53:10 • Алекс Лаферьер
(Брандт Кларк, Брайан Дюмулин)
60:35 • Квинтон Байфилд
(Дрю Доути, Адриан Кемпе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В предыдущих встречах лиги с "Питтсбург Пингвинз" (3:2) и "Монреаль Канадиенс" (5:1) Кузьменко не выходил на лед в третьих периодах по решению тренера. В обоих встречах россиянин провел на площадке чуть более 7 минут.
Кузьменко 29 лет. Он выступает в составе клуба с марта 2025 года. В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах, набрав 7 очков (3 гола + 4 результативные передачи). Его команда располагается на втором месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 20 очков за 17 матчей.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Торонто" вызвал российского вратаря Ахтямова из фарм-клуба
13 ноября, 18:30
 
Специальная военная операция на УкраинеСпортЛос-Анджелес КингзАндрей КузьменкоТоронто Мейпл ЛифсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала