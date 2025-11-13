Хоккеист "Лос-Анджелеса" Кузьменко пропустит матч с "Торонто"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Андрей Кузьменко не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мейпл Лифс", сообщает журналист TSN Марк Мастерс в соцсети Х со ссылкой на тренера клуба Джима Хиллера.
Игра пройдет в ночь на пятницу по московскому времени в Торонто. Причины отсутствия форварда не уточняются.
14 ноября 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
08:06 • Бобби Макмэнн
16:39 • Джон Таварес
(Оливер Экман-Ларссон, Мэтью Найс)
37:16 • Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Мэтью Найс)
26:51 • Уоррен Фегеле
35:41 • Кевин Фиала
53:10 • Алекс Лаферьер
60:35 • Квинтон Байфилд
В предыдущих встречах лиги с "Питтсбург Пингвинз" (3:2) и "Монреаль Канадиенс" (5:1) Кузьменко не выходил на лед в третьих периодах по решению тренера. В обоих встречах россиянин провел на площадке чуть более 7 минут.
Кузьменко 29 лет. Он выступает в составе клуба с марта 2025 года. В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах, набрав 7 очков (3 гола + 4 результативные передачи). Его команда располагается на втором месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 20 очков за 17 матчей.
"Торонто" вызвал российского вратаря Ахтямова из фарм-клуба
13 ноября, 18:30