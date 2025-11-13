Хоккеист "Лос-Анджелеса" Кузьменко пропустит матч с "Торонто"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Андрей Кузьменко не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мейпл Лифс", сообщает журналист TSN Марк Мастерс в соцсети Х со ссылкой на тренера клуба Джима Хиллера.

Кузьменко 29 лет. Он выступает в составе клуба с марта 2025 года. В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах, набрав 7 очков (3 гола + 4 результативные передачи). Его команда располагается на втором месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 20 очков за 17 матчей.