ЕК переведет Украине несколько миллиардов евро за счет российских активов - РИА Новости, 13.11.2025
11:14 13.11.2025 (обновлено: 12:33 13.11.2025)
ЕК переведет Украине несколько миллиардов евро за счет российских активов
Еврокомиссия переведет Киеву почти 6 миллиардов евро из кредита G7 в 45 миллиардов евро с погашением из доходов от активов РФ и фонда ЕС для Украины, сообщила... РИА Новости, 13.11.2025
россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, g7, еврокомиссия
Россия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, В мире
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия переведет Киеву почти 6 миллиардов евро из кредита G7 в 45 миллиардов евро с погашением из доходов от активов РФ и фонда ЕС для Украины, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.
"Мы сегодня выделим почти 6 миллиардов евро из кредита ERA и специального украинского фонда", - сказала она.
Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине до конца года порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
