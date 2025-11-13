ЕК переведет Украине несколько миллиардов евро за счет российских активов

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия переведет Киеву почти 6 миллиардов евро из кредита G7 в 45 миллиардов евро с погашением из доходов от активов РФ и фонда ЕС для Украины, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.