ЕК переведет Украине несколько миллиардов евро за счет российских активов
ЕК переведет Украине несколько миллиардов евро за счет российских активов - РИА Новости, 13.11.2025
ЕК переведет Украине несколько миллиардов евро за счет российских активов
Еврокомиссия переведет Киеву почти 6 миллиардов евро из кредита G7 в 45 миллиардов евро с погашением из доходов от активов РФ и фонда ЕС для Украины, сообщила... РИА Новости, 13.11.2025
ЕК переведет Украине несколько миллиардов евро за счет российских активов
ЕК даст Украине 6 млрд евро из кредита G7 с погашением из доходов от активов РФ