Аграриям Ростовской области пролонгируют льготные кредиты - РИА Новости, 13.11.2025
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
10:18 13.11.2025
Аграриям Ростовской области пролонгируют льготные кредиты
Аграриям Ростовской области пролонгируют льготные кредиты - РИА Новости, 13.11.2025
Аграриям Ростовской области пролонгируют льготные кредиты
Льготные кредиты пролонгируют до 1 года аграриям Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.11.2025
ростовская область
юрий слюсарь
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ростовская область
юрий слюсарь , министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ростовская область
Ростовская область , Юрий Слюсарь , Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Ростовская область
Аграриям Ростовской области пролонгируют льготные кредиты

Аграриям Ростовской области пролонгируют льготные кредиты до года

Женщина считает на калькуляторе
Женщина считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Getty Images / fizkes
Женщина считает на калькуляторе. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Льготные кредиты пролонгируют до 1 года аграриям Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Минсельхоз России принял решение ввести для донских аграриев пролонгацию на срок до 1 года льготных краткосрочных кредитов, привлеченных на растениеводство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это стало ответом на многочисленные обращения губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в федеральные органы власти о поддержке аграриев региона, которые пострадали в 2025 году от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате заморозков и почвенной засухи.
Для получения отсрочки заемщики должны представить справку минсельхозпрода Ростовской области, подтверждающую понесенный ущерб в результате ЧС федерального характера, а также факт отсутствия региональной поддержки в виде субсидий на возмещение ущерба; справку уполномоченного банка о невозможности погашения основного долга и процентов; справку кредитной организации об отсутствии денежных средств на депозитах и (или) других финансовых инструментах.
С этим пакетом документов аграрии могут обращаться в кредитные организации.
В августе в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле Слюсарь отметил, что есть необходимость продлить льготные кредиты аграриям на следующий год, а также платежи по договорам лизинга.
"Самый критичный вопрос – пролонгация кредитов для сельхозтоваропроизводителей, которые не смогут их погасить в этом году. Здесь нужна поддержка федерального Минсельхоза: и финансовая, и нормативная. Важно обеспечить возможность субсидирования и переноса этих долгов на следующий год", - сообщил ранее губернатор.
В текущем году в регионе пострадало около 1 миллиона гектаров посевов из-за аномальных погодных условий – возвратных заморозков и засухи. По оценкам специалистов, размер убытков составил около 4 миллиардов рублей. По данным минсельхоза Ростовской области, зафиксировали ущерб от ЧС порядка 300 агропредприятий региона.
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Обновленную стратегию развития Ростовской области утвердят до конца года
7 ноября, 10:00
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Ростовская область
 
 
