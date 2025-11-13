Аграриям Ростовской области пролонгируют льготные кредиты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Льготные кредиты пролонгируют до 1 года аграриям Ростовской области, сообщает правительство региона.

"Минсельхоз России принял решение ввести для донских аграриев пролонгацию на срок до 1 года льготных краткосрочных кредитов, привлеченных на растениеводство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало ответом на многочисленные обращения губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в федеральные органы власти о поддержке аграриев региона, которые пострадали в 2025 году от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате заморозков и почвенной засухи.

Для получения отсрочки заемщики должны представить справку минсельхозпрода Ростовской области, подтверждающую понесенный ущерб в результате ЧС федерального характера, а также факт отсутствия региональной поддержки в виде субсидий на возмещение ущерба; справку уполномоченного банка о невозможности погашения основного долга и процентов; справку кредитной организации об отсутствии денежных средств на депозитах и (или) других финансовых инструментах.

С этим пакетом документов аграрии могут обращаться в кредитные организации.

В августе в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле Слюсарь отметил, что есть необходимость продлить льготные кредиты аграриям на следующий год, а также платежи по договорам лизинга.

"Самый критичный вопрос – пролонгация кредитов для сельхозтоваропроизводителей, которые не смогут их погасить в этом году. Здесь нужна поддержка федерального Минсельхоза: и финансовая, и нормативная. Важно обеспечить возможность субсидирования и переноса этих долгов на следующий год", - сообщил ранее губернатор.