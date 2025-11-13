Задержан подозреваемый по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске, сообщил подмосковный главк СК России.

« "Задержан начальник строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса в городе Красногорске. Он подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Инцидент произошел во вторник. По данным следствия, работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились с нарушением норм. Из-за падения части колонны строительный мусор попал на прилегающую проезжую часть, а также в окна квартир расположенных рядом домов.

Отмечается, что принятые меры безопасности при сносе фрагмента колонны не соответствовали технической документации. Ответственность за это возложили на начальника строительного участка.

Подозреваемый полностью признал вину.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В результате ЧП пострадали три человека, около 145 автомобилей получили повреждения. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Это не первый подобный инцидент. Так, в конце 2024 года в комплексе погиб рабочий, на которого упала металлическая балка.