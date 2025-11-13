https://ria.ru/20251113/krasnogorsk-2054837986.html
Задержан подозреваемый по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске
Задержан подозреваемый по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске
Силовики задержали подозреваемого по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске, сообщил подмосковный главк СК России. РИА Новости, 13.11.2025
Момент обрушения опоры комплекса "Снежком" в Красногорске
Опора комплекса "Снежком", который сейчас демонтируют, обрушилась в подмосковном Красногорске, упав на дорогу. Пострадал один человек. Видео публикуют в соцсетях.
2025-11-13T18:26
true
PT0M16S
Машины, припаркованные рядом с горнолыжным комплексом "Снежком"
Так выглядят некоторые из машин, припаркованных рядом с подмосковным горнолыжным комплексом "Снежком". Видео с тем, как обрушилась часть конструкции этого комплекса, можно посмотреть тут. По последним данным, повреждены более 120 авто.
2025-11-13T18:26
true
PT0M14S
Жительница Красногорска рассказала, что могла оказаться в машине под обломками "Снежкома" - во время обрушения ей позвонила мама, в итоге женщина спаслась, оставшись дома.
Жительница Красногорска рассказала, что могла оказаться в машине под обломками "Снежкома" - во время обрушения ей позвонила мама, в итоге женщина спаслась, оставшись дома.
На фото – то, во что превратилось ее авто.
Общая сумма ущерба от падения опоры, по данным страховщиков, может составлять до 100 млн рублей.
2025-11-13T18:26
true
PT0M07S
Задержан подозреваемый по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске
Подозреваемый по делу об обрушении демонтируемого "Снежкома" признал вину
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске, сообщил подмосковный главк СК России.
«
"Задержан начальник строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса в городе Красногорске. Он подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ", — говорится в Telegram-канале
ведомства.
Инцидент произошел во вторник. По данным следствия, работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились с нарушением норм. Из-за падения части колонны строительный мусор попал на прилегающую проезжую часть, а также в окна квартир расположенных рядом домов.
Отмечается, что принятые меры безопасности при сносе фрагмента колонны не соответствовали технической документации. Ответственность за это возложили на начальника строительного участка.
Подозреваемый полностью признал вину.
В результате ЧП пострадали три человека, около 145 автомобилей получили повреждения. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
Это не первый подобный инцидент. Так, в конце 2024 года в комплексе погиб рабочий, на которого упала металлическая балка.
Горнолыжный комплекс "Снежком" построила в 2008 году группа "СУ-155". В 2015-м компания столкнулась с финансовыми проблемами, которые привели к банкротству всех ее структур, включая "Снежную горку". Крупнейшим кредитором последней изначально был банк "Санкт-Петербург", который в 2021 году переуступил права требования заемщику "Р1-Лигал". В 2023-м подмосковные власти приняли решение о сносе "Снежкома" из-за аварийного состояния.