Рейтинг@Mail.ru
Задержан подозреваемый по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 13.11.2025 (обновлено: 21:32 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/krasnogorsk-2054837986.html
Задержан подозреваемый по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске
Задержан подозреваемый по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске - РИА Новости, 13.11.2025
Задержан подозреваемый по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске
Силовики задержали подозреваемого по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске, сообщил подмосковный главк СК России. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T18:26:00+03:00
2025-11-13T21:32:00+03:00
происшествия
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054161878_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_68a035cd46aecdab9d1bf14ba0e48916.jpg
https://ria.ru/20251111/krasnogorsk-2054199606.html
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент обрушения опоры комплекса "Снежком" в Красногорске
Опора комплекса "Снежком", который сейчас демонтируют, обрушилась в подмосковном Красногорске, упав на дорогу. Пострадал один человек. Видео публикуют в соцсетях.
2025-11-13T18:26
true
PT0M16S
Машины, припаркованные рядом с горнолыжным комплексом "Снежком"
Так выглядят некоторые из машин, припаркованных рядом с подмосковным горнолыжным комплексом "Снежком". Видео с тем, как обрушилась часть конструкции этого комплекса, можно посмотреть тут. По последним данным, повреждены более 120 авто.
2025-11-13T18:26
true
PT0M14S
Жительница Красногорска рассказала, что могла оказаться в машине под обломками "Снежкома" - во время обрушения ей позвонила мама, в итоге женщина спаслась, оставшись дома.
Жительница Красногорска рассказала, что могла оказаться в машине под обломками "Снежкома" - во время обрушения ей позвонила мама, в итоге женщина спаслась, оставшись дома. На фото – то, во что превратилось ее авто. Общая сумма ущерба от падения опоры, по данным страховщиков, может составлять до 100 млн рублей.
2025-11-13T18:26
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054161878_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e08e8b64d10b9908f10fbcf487c80d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Задержан подозреваемый по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске

Подозреваемый по делу об обрушении демонтируемого "Снежкома" признал вину

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого по делу об обрушении "Снежкома" в Красногорске, сообщил подмосковный главк СК России.
«
"Задержан начальник строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса в городе Красногорске. Он подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел во вторник. По данным следствия, работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились с нарушением норм. Из-за падения части колонны строительный мусор попал на прилегающую проезжую часть, а также в окна квартир расположенных рядом домов.
Отмечается, что принятые меры безопасности при сносе фрагмента колонны не соответствовали технической документации. Ответственность за это возложили на начальника строительного участка.
Подозреваемый полностью признал вину.
В результате ЧП пострадали три человека, около 145 автомобилей получили повреждения. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
Это не первый подобный инцидент. Так, в конце 2024 года в комплексе погиб рабочий, на которого упала металлическая балка.

Горнолыжный комплекс "Снежком" построила в 2008 году группа "СУ-155". В 2015-м компания столкнулась с финансовыми проблемами, которые привели к банкротству всех ее структур, включая "Снежную горку". Крупнейшим кредитором последней изначально был банк "Санкт-Петербург", который в 2021 году переуступил права требования заемщику "Р1-Лигал". В 2023-м подмосковные власти приняли решение о сносе "Снежкома" из-за аварийного состояния.

Сотрудники полиции работают на месте обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса Снежком на проезжую часть в Красногорске. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Очевидец рассказал о первых минутах после обрушения колонны "Снежкома"
11 ноября, 14:43
 
ПроисшествияКрасногорскРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала