Источник рассказал, какие вещи оказались в найденной в Москве коробке
Источник рассказал, какие вещи оказались в найденной в Москве коробке - РИА Новости, 13.11.2025
Источник рассказал, какие вещи оказались в найденной в Москве коробке
Найденная в помещении библиотеки на востоке Москвы подозрительная бесхозная коробка опасности не представляет, в ней оказались бытовые вещи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
2025-11-13
2025-11-13T16:03:00+03:00
2025-11-13T16:03:00+03:00
происшествия
москва
москва
Источник рассказал, какие вещи оказались в найденной в Москве коробке
В найденной в библиотеке на востоке Москвы коробке оказались бытовые вещи
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Найденная в помещении библиотеки на востоке Москвы подозрительная бесхозная коробка опасности не представляет, в ней оказались бытовые вещи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
В четверг днем в библиотеке №96 на Свободном проспекте была обнаружена бесхозная коробка. На место происшествия вызвали специалистов оперативных служб.
"Прибывшие по вызову полицейские обнаружили коробку с бытовыми вещами", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что библиотека по данному адресу пока не функционирует. Ее открытие планируется в пятницу в 15.00.