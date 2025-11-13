Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, какие вещи оказались в найденной в Москве коробке - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/korobka-2054794704.html
Источник рассказал, какие вещи оказались в найденной в Москве коробке
Источник рассказал, какие вещи оказались в найденной в Москве коробке - РИА Новости, 13.11.2025
Источник рассказал, какие вещи оказались в найденной в Москве коробке
Найденная в помещении библиотеки на востоке Москвы подозрительная бесхозная коробка опасности не представляет, в ней оказались бытовые вещи, рассказал РИА... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:03:00+03:00
2025-11-13T16:03:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961778185_144:692:2553:2047_1920x0_80_0_0_5d5cacb52b93b871bb058d4109e13a33.jpg
https://ria.ru/20251111/moskva-2054132526.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961778185_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9b814aa67f69635d27c9d26390f6c7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Источник рассказал, какие вещи оказались в найденной в Москве коробке

В найденной в библиотеке на востоке Москвы коробке оказались бытовые вещи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Найденная в помещении библиотеки на востоке Москвы подозрительная бесхозная коробка опасности не представляет, в ней оказались бытовые вещи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
В четверг днем в библиотеке №96 на Свободном проспекте была обнаружена бесхозная коробка. На место происшествия вызвали специалистов оперативных служб.
"Прибывшие по вызову полицейские обнаружили коробку с бытовыми вещами", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что библиотека по данному адресу пока не функционирует. Ее открытие планируется в пятницу в 15.00.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Полиция ликвидировала бордель на западе Москвы
11 ноября, 11:43
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала