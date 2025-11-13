Источник рассказал, какие вещи оказались в найденной в Москве коробке

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Найденная в помещении библиотеки на востоке Москвы подозрительная бесхозная коробка опасности не представляет, в ней оказались бытовые вещи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

В четверг днем в библиотеке №96 на Свободном проспекте была обнаружена бесхозная коробка. На место происшествия вызвали специалистов оперативных служб.

"Прибывшие по вызову полицейские обнаружили коробку с бытовыми вещами", - сказал собеседник агентства.