Княжевская: на Лодочной улице появится дом по программе реновации
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для строительства дома площадью 21 тысяча квадратных метров по программе реновации на Лодочной улице в Южном Тушине, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.
"На земельном участке в 0,59 гектара предполагается строительство дома предельной площадью 21 тысяча квадратных метров. Новостройка появится по адресу: Лодочная улица, владение 13, строение 1, владение 15, строение 1", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.