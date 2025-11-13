Рейтинг@Mail.ru
Министр экономики Дании заявила о неизменности поддержки ЕС Украины - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/kiev-2054721489.html
Министр экономики Дании заявила о неизменности поддержки ЕС Украины
Министр экономики Дании заявила о неизменности поддержки ЕС Украины - РИА Новости, 13.11.2025
Министр экономики Дании заявила о неизменности поддержки ЕС Украины
Министр экономики председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Дании Стефани Луз заявила, что поддержка ЕС Украины останется неизменной, несмотря на... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:40:00+03:00
2025-11-13T12:40:00+03:00
в мире
украина
киев
брюссель
герман галущенко
урсула фон дер ляйен
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
https://ria.ru/20251113/vengriya-2054645636.html
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054708216.html
украина
киев
брюссель
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, брюссель, герман галущенко, урсула фон дер ляйен, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, еврокомиссия, дания
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Герман Галущенко, Урсула фон дер Ляйен, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз, Еврокомиссия, Дания
Министр экономики Дании заявила о неизменности поддержки ЕС Украины

Луз: коррупция не помешает финансированию Киева из ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Министр экономики председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Дании Стефани Луз заявила, что поддержка ЕС Украины останется неизменной, несмотря на коррупционные скандалы в этой стране.
"По-прежнему очень важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине. Конечно, Украине придется постоянно работать над реформами, укреплять, в том числе, борьбу с коррупцией… Но не должно быть никаких сомнений в том, что Украина пользуется сильной европейской поддержкой", - заявила она на вопрос журналистов, повлияет ли недавний коррупционный скандал на позицию Брюсселя по кредиту Киеву под активы РФ или другое финансирование.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции
Вчера, 04:17
В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне коррупционного скандала на Украине также сообщила, что ЕК выделит Киеву еще один транш помощи в размере почти 6 миллиардов евро, в том числе с погашением из доходов от активов РФ.
Ранее СМИ писали, что коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева в вопросе поддержки со стороны Запада. Сообщалось, что Брюссель собирается донести до Киева свое "неудовольствие" в связи с коррупционными скандалами и увязать будущее финансирование более тесно с реформами.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики.
В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
На Западе сообщили, что ждет Зеленского из-за нового скандала
Вчера, 12:02
 
В миреУкраинаКиевБрюссельГерман ГалущенкоУрсула фон дер ЛяйенНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕвросоюзЕврокомиссияДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала