Министр экономики Дании заявила о неизменности поддержки ЕС Украины

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Министр экономики председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Дании Стефани Луз заявила, что поддержка ЕС Украины останется неизменной, несмотря на коррупционные скандалы в этой стране.

"По-прежнему очень важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине . Конечно, Украине придется постоянно работать над реформами, укреплять, в том числе, борьбу с коррупцией… Но не должно быть никаких сомнений в том, что Украина пользуется сильной европейской поддержкой", - заявила она на вопрос журналистов, повлияет ли недавний коррупционный скандал на позицию Брюсселя по кредиту Киеву под активы РФ или другое финансирование.

В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне коррупционного скандала на Украине также сообщила, что ЕК выделит Киеву еще один транш помощи в размере почти 6 миллиардов евро, в том числе с погашением из доходов от активов РФ.

Ранее СМИ писали, что коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева в вопросе поддержки со стороны Запада. Сообщалось, что Брюссель собирается донести до Киева свое "неудовольствие" в связи с коррупционными скандалами и увязать будущее финансирование более тесно с реформами.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики.

В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.