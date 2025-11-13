Рейтинг@Mail.ru
Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках - РИА Новости, 13.11.2025
17:24 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/khimki-2054822279.html
Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках
Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках - РИА Новости, 13.11.2025
Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках
Всероссийскую благотворительную акцию "Коробка храбрости" запустили в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 13.11.2025
химки (городской округ в московской области), единая россия, общество
Химки (городской округ в Московской области), Единая Россия, Общество
Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках

Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в подмосковных Химках

© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа ХимкиБлаготворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках
Благотворительная акция Коробка храбрости стартовала в Химках - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Химки
Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Всероссийскую благотворительную акцию "Коробка храбрости" запустили в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Проект партии "Единая Россия" призван поддержать детей, которые проходят лечение в больницах и хосписах.
Присоединиться может каждый желающий. Для участия нужно принести небольшие подарки, которые будут переданы детям. Важно, чтобы вещи были новые и в товарной упаковке.
Акция продлится до 1 декабря.
"Подобные акции — замечательная возможность поддержать малышей со сложными заболеваниями. Собранные подарки помогут ребятам справиться со стрессом и легче перенести терапию. Поэтому призываю всех неравнодушных принять участие в акции и подарить частичку теплоты и заботы тем, кому она особенно нужна", — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова, ее слова приводит пресс-служба.
Акция проводится в Химках регулярно и стала частью социальной работы в городе. Она объединяет всех, кто хочет внести свой вклад и порадовать маленьких пациентов.
