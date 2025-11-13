https://ria.ru/20251113/khimki-2054822279.html
Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках
Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках - РИА Новости, 13.11.2025
Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках
Всероссийскую благотворительную акцию "Коробка храбрости" запустили в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:24:00+03:00
2025-11-13T17:24:00+03:00
2025-11-13T17:24:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054821239_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a84bc0b77732cd3109ab15819b4a8758.jpg
https://ria.ru/20251112/gto-2054595934.html
https://realty.ria.ru/20251113/diksi-2054696310.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054821239_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_75509e3a48234ddc02eca877b19a0244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), единая россия, общество
Химки (городской округ в Московской области), Единая Россия, Общество
Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках
Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в подмосковных Химках
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Всероссийскую благотворительную акцию "Коробка храбрости" запустили в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Проект партии "Единая Россия" призван поддержать детей, которые проходят лечение в больницах и хосписах.
Присоединиться может каждый желающий. Для участия нужно принести небольшие подарки, которые будут переданы детям. Важно, чтобы вещи были новые и в товарной упаковке.
Акция продлится до 1 декабря.
"Подобные акции — замечательная возможность поддержать малышей со сложными заболеваниями. Собранные подарки помогут ребятам справиться со стрессом и легче перенести терапию. Поэтому призываю всех неравнодушных принять участие в акции и подарить частичку теплоты и заботы тем, кому она особенно нужна", — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова, ее слова приводит пресс-служба.
Акция проводится в Химках регулярно и стала частью социальной работы в городе. Она объединяет всех, кто хочет внести свой вклад и порадовать маленьких пациентов.