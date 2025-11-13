Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Всероссийскую благотворительную акцию "Коробка храбрости" запустили в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Проект партии "Единая Россия" призван поддержать детей, которые проходят лечение в больницах и хосписах.

Присоединиться может каждый желающий. Для участия нужно принести небольшие подарки, которые будут переданы детям. Важно, чтобы вещи были новые и в товарной упаковке.

Акция продлится до 1 декабря.

"Подобные акции — замечательная возможность поддержать малышей со сложными заболеваниями. Собранные подарки помогут ребятам справиться со стрессом и легче перенести терапию. Поэтому призываю всех неравнодушных принять участие в акции и подарить частичку теплоты и заботы тем, кому она особенно нужна", — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова, ее слова приводит пресс-служба.