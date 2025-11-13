Казахстан для Оренбуржья остается одним из стратегических партнеров

УФА, 13 ноя – РИА Новости. Казахстан для Оренбургской области был и остается одним из главных стратегических партнеров, за шесть лет объём внешнеторгового оборота и регионального экспорта с республикой вырос почти в три раза, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

Губернатор Оренбургской области рассказал, что вместе с делегацией региона работал в Казахстане, где в Уральске прошёл XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

"Это событие важно не только для приграничных областей, но и наших стран в целом. Подтверждение тому – участие в пленарном заседании президента России Владимира Владимировича Путина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Казахстан для нашего региона всегда был и остаётся одним из главных стратегических партнёров и добрым соседом. По итогам 1-го полугодия 2025 года занимает первое место по объёму внешнеторгового оборота и второе место по региональному экспорту среди всех стран, с которыми мы работаем. За шесть лет он вырос почти в три раза", - сообщил Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в приоритете сотрудничества в первую очередь развитие образовательной базы и подготовка кадров для рабочих специальностей.

"Сотни студентов приезжают к нам для поступления в колледжи и техникумы. Также и в сфере высшего образования. Например, на данный момент порядка 2500 студентов из Казахстана обучаются в Оренбургском государственном медицинском университете. Есть и другие стратегические проекты, на которые сегодня делаем упор. Это, например, развитие международного транспортного маршрута Россия – Казахстан – Китай. Сотрудничество в газовой отрасли и не только", - рассказал губернатор Оренбургской области.