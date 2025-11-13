Рейтинг@Mail.ru
Казахстан для Оренбуржья остается одним из стратегических партнеров
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
10:46 13.11.2025
Казахстан для Оренбуржья остается одним из стратегических партнеров
Казахстан для Оренбуржья остается одним из стратегических партнеров - РИА Новости, 13.11.2025
Казахстан для Оренбуржья остается одним из стратегических партнеров
Казахстан для Оренбургской области был и остается одним из главных стратегических партнеров, за шесть лет объём внешнеторгового оборота и регионального экспорта РИА Новости, 13.11.2025
Флаги Казахстана и России. Архивное фото
УФА, 13 ноя – РИА Новости. Казахстан для Оренбургской области был и остается одним из главных стратегических партнеров, за шесть лет объём внешнеторгового оборота и регионального экспорта с республикой вырос почти в три раза, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
Губернатор Оренбургской области рассказал, что вместе с делегацией региона работал в Казахстане, где в Уральске прошёл XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
"Это событие важно не только для приграничных областей, но и наших стран в целом. Подтверждение тому – участие в пленарном заседании президента России Владимира Владимировича Путина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Казахстан для нашего региона всегда был и остаётся одним из главных стратегических партнёров и добрым соседом. По итогам 1-го полугодия 2025 года занимает первое место по объёму внешнеторгового оборота и второе место по региональному экспорту среди всех стран, с которыми мы работаем. За шесть лет он вырос почти в три раза", - сообщил Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в приоритете сотрудничества в первую очередь развитие образовательной базы и подготовка кадров для рабочих специальностей.
"Сотни студентов приезжают к нам для поступления в колледжи и техникумы. Также и в сфере высшего образования. Например, на данный момент порядка 2500 студентов из Казахстана обучаются в Оренбургском государственном медицинском университете. Есть и другие стратегические проекты, на которые сегодня делаем упор. Это, например, развитие международного транспортного маршрута Россия – Казахстан – Китай. Сотрудничество в газовой отрасли и не только", - рассказал губернатор Оренбургской области.
Евгений Солнцев добавил, что Оренбуржье продолжит работать с казахстанскими партнёрами по всем экономическим, гуманитарным и социальным направлениям. "Главное, как отметил на открытии форума наш президент, чтобы все реализуемые проекты шли на благо жителей наших регионов", - сказал губернатор региона.
Оренбург - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Евгений Солнцев утвердил перечень новых проектов для Оренбуржья
23 сентября, 16:36
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевКазахстанОренбургская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
