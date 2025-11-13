https://ria.ru/20251113/katera-2054718728.html
ВС России уничтожили 19 безэкипажных катеров за сутки
Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 19 безэкипажных катеров и три буксира, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 19 безэкипажных катеров и три буксира, сообщило Минобороны РФ.
"Уничтожено до 19 безэкипажных катеров и три буксира", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96 284 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 000 танков и других боевых бронированных машин, 1611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 560 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.