"Не маленький мальчик": Карпин призвал не лезть к Сафонову с советами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вратарю национальной команды Матвею Сафонову не нужны советы по поводу возможного ухода из французского "ПСЖ" из-за недостатка игровой практики.