"Не маленький мальчик": Карпин призвал не лезть к Сафонову с советами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вратарю национальной команды Матвею Сафонову не нужны советы по поводу возможного ухода из французского "ПСЖ" из-за недостатка игровой практики.
Присоединившийся к "ПСЖ" летом 2024 года Сафонов в текущем сезоне ни разу не появился на поле, основным вратарем команды является Люка Шевалье. Согласно порталу Transfermarkt, переход Шевалье в августе обошелся парижанам в 40 миллионов евро. Голкипер отыграл 17 матчей, пропустил 18 мячей и в семи встречах отыграл на ноль.
"Сафонов не маленький мальчик, а взрослый футболист - примет решение, которое посчитает нужным. Не думаю, что его устраивает это. Думаю, придет момент, когда он должен будет принять решение", - сказал Карпин на пресс-конференции после матча сборной России против команды Перу (1:1), в котором Сафонов провел на поле все 90 минут.
12 ноября, 22:12