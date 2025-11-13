Рейтинг@Mail.ru
"Не маленький мальчик": Карпин призвал не лезть к Сафонову с советами
Футбол
 
00:13 13.11.2025
"Не маленький мальчик": Карпин призвал не лезть к Сафонову с советами
"Не маленький мальчик": Карпин призвал не лезть к Сафонову с советами
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вратарю национальной команды Матвею Сафонову не нужны советы по поводу возможного ухода из...
футбол
спорт
матвей сафонов
валерий карпин
люка шевалье
спорт, матвей сафонов, валерий карпин, люка шевалье
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Валерий Карпин, Люка Шевалье
"Не маленький мальчик": Карпин призвал не лезть к Сафонову с советами

Карпин заявил, что Сафонову не нужны советы по поводу ухода из "ПСЖ"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вратарю национальной команды Матвею Сафонову не нужны советы по поводу возможного ухода из французского "ПСЖ" из-за недостатка игровой практики.
Присоединившийся к "ПСЖ" летом 2024 года Сафонов в текущем сезоне ни разу не появился на поле, основным вратарем команды является Люка Шевалье. Согласно порталу Transfermarkt, переход Шевалье в августе обошелся парижанам в 40 миллионов евро. Голкипер отыграл 17 матчей, пропустил 18 мячей и в семи встречах отыграл на ноль.
"Сафонов не маленький мальчик, а взрослый футболист - примет решение, которое посчитает нужным. Не думаю, что его устраивает это. Думаю, придет момент, когда он должен будет принять решение", - сказал Карпин на пресс-конференции после матча сборной России против команды Перу (1:1), в котором Сафонов провел на поле все 90 минут.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Перу - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию
12 ноября, 22:12
 
ФутболСпортМатвей СафоновВалерий КарпинЛюка Шевалье
 
Заголовок открываемого материала