Как отключить "Яндекс Плюс" на iPhone и Android: все способы

МОСКВА — Новости. "Яндекс плюс" — это единая подписка на несколько сервисов. Как отключить ее через телефон, компьютер или приложение, все доступные способы — в материале РИА Новости.

Что входит в подписку "Яндекс Плюс"

Единая подписка "Яндекс Плюс" позволяет слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы, читать электронные книги, слушать аудиокниги.

Какие сервисы доступны с "Яндекс Плюс"

Оформляя подписку на месяц, пользователю становятся доступны сервисы:

Яндекс. Музыка — это миллионы треков, доступных в безлимитном режиме в студийном качестве lossless, а также подкасты.

Кинопоиск — доступ к огромной базе фильмов, сериалов и телеканалов, а также спортивных трансляций, доступных к просмотру без рекламы.

Яндекс. Книги — более четверти миллиона электронных и аудиокниг, которые можно читать и слушать через смартфон или колонку Алиса.

Яндекс.Диск — дает доступ к пространству для хранения 10 ГБ файлов.

В сервисах Яндекс.Музыка и Кинопоиск также доступна опция "Детский контент".

Дополнительные преимущества и бонусы

При оформлении подписки пользователям становятся доступны некоторые дополнительные опции и финансовые бонусы.

Кешбэк — можно получать баллы Плюса на сервисах Яндекса и у партнеров. Есть возможность выбрать категории покупок на месяц для получения скидок и повышенного кешбэка.

Сплит — дает возможность делать покупки в сервисах Яндекса и у партнеров, а оплачивать частями.

Карта Пэй — цифровая карта с бесплатным обслуживанием, позволяющая получать больше кешбэка и переводить деньги без комиссии.

Сейвы — накопительные счета с ежедневным доходом без ограничений на пополнение и снятие.

Среди дополнительных опций пользователи могут выбрать "START" и "Амедиатеку" для доступа к еще большему количеству фильмов и сериалов. Также доступны "Абонемент на самокаты" и сервис для генерации изображений "Шедеврум Про". Все это можно подключить за дополнительную плату.

© Иллюстрация РИА Новости Частые вопросы о Яндекс+ © Иллюстрация РИА Новости Частые вопросы о Яндекс+

Как отменить подписку "Яндекс Плюс"

Как отмечает технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин, не все сервисы Плюса могут быть необходимы пользователю. В связи с тем, что частичный отказ от сервисов не предусмотрен, может возникнуть потребность полностью отказаться от подписки.

© Иллюстрация РИА Новости Добавление близких в подписку Яндекс+ © Иллюстрация РИА Новости Добавление близких в подписку Яндекс+

Также остановку сервиса предпочитают те, кто уже не пользуется оплаченными услугами и не хочет платить за продление.

Через личный кабинет на сайте "Яндекса" (с компьютера)

Для того, чтобы отключить подписку с компьютера, необходимо перейти на сайт сервиса и войти в личный кабинет.

Долистав до конца страницы, нужно нажать на "Отменить подписку". После этого пользователю будут несколько раз напоминать о всех преимуществах сервиса и предложат приостановить подписку — для отключения нужно будет нажать "Не сейчас".

После этого также несколько раз нужно будет нажать на "Отменить подписку". Спустя 2-3 клика появится следующее изображение:

Это будет означать, что подписка отключена.

Через мобильные приложения "Яндекса" (например, Музыка, Кинопоиск)

Отключить "Яндекс Плюс" можно и без использования браузера. Для этого достаточно открыть любое приложение "Яндекса", перейти в свой профиль, нажав на аватарку и открыть раздел "Плюса".

© Иллюстрация РИА Новости Выбор категорий в Яндекс+ © Иллюстрация РИА Новости Выбор категорий в Яндекс+

После этого нужно найти значок шестеренки и нажать на "Управлять". Прокрутив до конца вниз, также можно увидеть "Отменить подписку". В случае, если еще действует бесплатный период, нужно нажать на "Отменить бесплатную подписку".

© Иллюстрация РИА Новости Дисклеймер о бесплатном периоде Яндекс+ © Иллюстрация РИА Новости Дисклеймер о бесплатном периоде Яндекс+

Проигнорировав несколько предложений сохранить подписку, она будет отключена.

© Иллюстрация РИА Новости Отмена подписки Яндекс+ © Иллюстрация РИА Новости Отмена подписки Яндекс+

Через мобильного оператора

Для отключения подписки через мобильного оператора необходимо зайти в личный кабинет на сайте, либо в приложении.

В разделе "Управление подписками" нужно найти "Яндекс Плюс" и нажать на "отменить подписку".

Через Google Play (Android)

Отключить "Яндекс Плюс" через Google Play или App Store потребуется в том случае, если подписка оформлялась там же.

Владельцам Android следует открыть приложение Google Play, перейти в раздел "Платежи и подписки" и нажать на "Подписки". В открывшемся окне нужно найти "Яндекс Плюс" и нажать "Отменить подписку".

Через App Store (iPhone)

Тем, кто оформлял подписку через App Store на iPhone нужно войти на своем смартфоне в "Настройки", открыть раздел Apple ID и выбрать "Подписки".

В первом же разделе сверху будет перечень всех подключенных сервисов, среди которых необходимо найти "Яндекс Плюс" и нажать "Отменить подписку".

Через банковские приложения (Сбербанк, Т-Банк и др.)

Как правило, для отказа от сервиса пользователи используют вышеуказанные способы, но иногда возникает необходимость отключать подписку через мобильный банк.

Такой способ также предпочитают те пользователи, которые хотят удостовериться в том, что с банковского счета больше ничего списываться не будет.

Для этого будет нужно открыть приложение банка и авторизоваться в нем. Выбрав пункт настройки, необходимо перейти в раздел "Автоплатежи и переводы", найти "Яндекс Плюс" и нажать "Отключить".

Способ Где Особенности Через сайт plus.yandex.ru Вход через браузер Приложение Раздел "Плюс" в профиле Через любое приложение сервисов Яндекса Мобильный оператор В разделе "Управление подписками" Необходим вход в личный кабинет оператора через сайт, либо приложение App Store "Настройки" — Apple ID — "Подписки" Если подписка оформлялась через App Store Google Play Google Play — "Платежи и подписки" Если подписка оформлялась через Google Play Банковское приложение Раздел "Автоплатежи и переводы" в мобильном банке Можно проверить наличие иных подписок

Можно ли временно приостановить подписку?

Пользователям доступна функция заморозки подписки, которая действует месяц. Она может оказаться полезна при длительном отъезде. Через 30 дней подписка вновь будет продлена, и спишется ежемесячная плата.

Такой опцией можно пользоваться не чаще, чем раз в 6 месяцев. Для приостановки нужно зайти в личный кабинет и нажать на "Приостановить подписку", как указано на фото:

© Иллюстрация РИА Новости Яндекс+ управление подпиской © Иллюстрация РИА Новости Яндекс+ управление подпиской

Также это можно сделать в процессе отключения подписки — сервис сам предложит заморозку перед тем, как пользователь отключит ее полностью.

Деньги списываются, но подписка неактивна

При недействительной подписке деньги с привязанного счета списываться не должны. Если такое все же произошло, необходимо обратиться в службу поддержки.

Каналы поддержки:

Чат поддержки на сайте: во вкладке "Меню" наверху справа раздел "Поддержка"

Раздел "Служба поддержки" в любом приложении Яндекса

Телефон горячей линии Яндекса +7 495 739-70-00

Задать вопрос о выплатах и списаниях можно по почте info@balance.yandex.ru

Для более предметного разговора рекомендуется приготовить номер аккаунта Яндекса, а также информацию о списании денежных средств.

Можно ли вернуть деньги за подписку?

После отключения подписки, пользоваться всеми оплаченными сервисами можно до расчетной даты.

При этом, как отмечает Александр Щукин, подписка может отключиться сразу, если она была оформлена через мобильного оператора или магазин приложений.

По словам специалиста, хотя у пользователя остается возможность пользоваться услугами до конца оплаченного периода, возврат денег все же не предусмотрен. Тем не менее, утверждает Щукин, по закону потребитель услуг имеет право на возврат денег, в связи с чем он может обратиться в поддержку Яндекса в индивидуальном порядке.

Когда не стоит отменять подписку "Яндекс Плюс"

Если пользователю нужны не все сервисы, рекомендуется оценить, стоит ли отказываться от всех преимуществ подписки.

© Иллюстрация РИА Новости Финансовые сервисы в Яндекс+ © Иллюстрация РИА Новости Финансовые сервисы в Яндекс+

Отключать "Яндекс Плюс" имеет смысл, если человек не пользуется ни одним из предоставляемых сервисов. В таком случае о платной подписке можно случайно забыть, при этом деньги будут продолжать ежемесячно списываться со счета.

Как проверить, активна ли подписка?