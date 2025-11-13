Рейтинг@Mail.ru
Япония жертвует национальными интересами, заявил Шойгу
02:59 13.11.2025 (обновлено: 11:17 13.11.2025)
Япония жертвует национальными интересами, заявил Шойгу
Япония жертвует национальными интересами, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.11.2025
Япония жертвует национальными интересами, заявил Шойгу
Токио, стремясь угодить Вашингтону, жертвует собственным национальными интересами, но с завидной настойчивостью изыскивает средства на усиленную милитаризацию,... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
токио
сергей шойгу
япония
сша
вашингтон (штат)
токио
япония
в мире, сша, вашингтон (штат), токио, сергей шойгу, япония
В мире, США, Вашингтон (штат), Токио, Сергей Шойгу, Япония
Япония жертвует национальными интересами, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что Токио жертвует национальными интересами ради США

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Токио, стремясь угодить Вашингтону, жертвует собственным национальными интересами, но с завидной настойчивостью изыскивает средства на усиленную милитаризацию, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости.
"Стремясь угодить Вашингтону, Токио жертвует собственным национальными интересами, но с завидной настойчивостью изыскивает средства на усиленную милитаризацию", - сказал он, отметив, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть те страны, которые нельзя назвать союзниками США.
"Я бы не стал называть их союзниками США, поскольку "союз" предполагает взаимодействие на равноправной основе. Здесь же мы наблюдаем в лучшем случае вассальные отношения", - сказал Шойгу.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Премьер Японии ушла от прямого ответа на вопрос о "неядерных принципах"
11 ноября, 23:11
 
В миреСШАВашингтон (штат)ТокиоСергей ШойгуЯпония
 
 
