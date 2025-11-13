https://ria.ru/20251113/japonija-2054640834.html
Япония жертвует национальными интересами, заявил Шойгу
Япония жертвует национальными интересами, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.11.2025
Япония жертвует национальными интересами, заявил Шойгу
Токио, стремясь угодить Вашингтону, жертвует собственным национальными интересами, но с завидной настойчивостью изыскивает средства на усиленную милитаризацию,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T02:59:00+03:00
2025-11-13T02:59:00+03:00
2025-11-13T11:17:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
токио
сергей шойгу
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
https://ria.ru/20251111/yaponiya-2054351975.html
сша
вашингтон (штат)
токио
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), токио, сергей шойгу, япония
В мире, США, Вашингтон (штат), Токио, Сергей Шойгу, Япония
Япония жертвует национальными интересами, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что Токио жертвует национальными интересами ради США