https://ria.ru/20251113/italija-2054874069.html
В Италии украинка убила девятилетнего сына, сообщили CМИ
В Италии украинка убила девятилетнего сына, сообщили CМИ - РИА Новости, 13.11.2025
В Италии украинка убила девятилетнего сына, сообщили CМИ
Уроженка Украины, предположительно, убила 9-летнего сына кухонным ножом в провинции Триест на севере Италии, сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T22:46:00+03:00
2025-11-13T22:46:00+03:00
2025-11-13T22:46:00+03:00
в мире
украина
триест
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565089493_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7df480338bbfb13c4bc6e69f2fc068dd.jpg
https://ria.ru/20251112/moskva-2054477755.html
https://ria.ru/20250708/italiya-2028007204.html
украина
триест
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565089493_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eacd7a234125c2c2531a6b6f4e7a9a61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, триест, италия
В мире, Украина, Триест, Италия
В Италии украинка убила девятилетнего сына, сообщили CМИ
Corriere della Sera: в Италии украинка убила девятилетнего сына кухонным ножом
РИМ, 13 ноя – РИА Новости.
Уроженка Украины, предположительно, убила 9-летнего сына кухонным ножом в провинции Триест на севере Италии, сообщает газета Corriere della Sera
.
Как пишет газета, трагедия произошла в городе Муджа. Полицию на место вызвал отец ребенка, который не мог связаться с женщиной по телефону. Прибывшие к ней домой полицейские обнаружили мальчика мертвым в ванной c перерезанным горлом. Его 55-летняя мать пыталась совершить самоубийство. После оказания медицинской помощи ее доставили в местную больницу.
Издание отмечает, что женщина находилась под наблюдением в центре психического здоровья. Известно, что с отцом ребенка они проходили через развод и не могли поделить опеку. Мальчика отдали на попечение отца, но его мать, которая могла видеть его дважды в неделю, оспорила это решение и вновь получила ребенка. Как раз накануне трагедии социальные службы назначили новое рассмотрение дела на следующий февраль.
Согласно сообщению газеты Repubblica, это был один из первых дней, когда ребенок остался с матерью наедине без присутствия социальных работников.