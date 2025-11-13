Рейтинг@Mail.ru
В Италии украинка убила девятилетнего сына, сообщили CМИ - РИА Новости, 13.11.2025
22:46 13.11.2025
В Италии украинка убила девятилетнего сына, сообщили CМИ
В Италии украинка убила девятилетнего сына, сообщили CМИ - РИА Новости, 13.11.2025
В Италии украинка убила девятилетнего сына, сообщили CМИ
Уроженка Украины, предположительно, убила 9-летнего сына кухонным ножом в провинции Триест на севере Италии, сообщает газета Corriere della Sera.
В Италии украинка убила девятилетнего сына, сообщили CМИ

Corriere della Sera: в Италии украинка убила девятилетнего сына кухонным ножом

© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Polizia di Stato
Автомобиль итальянской полиции. Архивное фото
РИМ, 13 ноя – РИА Новости. Уроженка Украины, предположительно, убила 9-летнего сына кухонным ножом в провинции Триест на севере Италии, сообщает газета Corriere della Sera.
Как пишет газета, трагедия произошла в городе Муджа. Полицию на место вызвал отец ребенка, который не мог связаться с женщиной по телефону. Прибывшие к ней домой полицейские обнаружили мальчика мертвым в ванной c перерезанным горлом. Его 55-летняя мать пыталась совершить самоубийство. После оказания медицинской помощи ее доставили в местную больницу.
Издание отмечает, что женщина находилась под наблюдением в центре психического здоровья. Известно, что с отцом ребенка они проходили через развод и не могли поделить опеку. Мальчика отдали на попечение отца, но его мать, которая могла видеть его дважды в неделю, оспорила это решение и вновь получила ребенка. Как раз накануне трагедии социальные службы назначили новое рассмотрение дела на следующий февраль.
Согласно сообщению газеты Repubblica, это был один из первых дней, когда ребенок остался с матерью наедине без присутствия социальных работников.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
