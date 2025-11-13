Рейтинг@Mail.ru
Русского пловца унесло в Грецию? Новые сенсации в деле о пропаже Свечникова - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ischeznovenie-2054852862.html
Русского пловца унесло в Грецию? Новые сенсации в деле о пропаже Свечникова
Русского пловца унесло в Грецию? Новые сенсации в деле о пропаже Свечникова - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Русского пловца унесло в Грецию? Новые сенсации в деле о пропаже Свечникова
Мать исчезнувшего в Босфоре российского пловца продолжает отчаянно искать сына. РИА Новости Спорт рассказывает о новых неожиданных деталях в таинственной... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T20:30:00+03:00
2025-11-13T20:30:00+03:00
плавание
авторы риа новости спорт
вокруг спорта
стамбул
босфор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:20:1080:628_1920x0_80_0_0_f0002093f7cbeae55b7e02eb40d5a212.png
/20251020/zadushil-2049411055.html
/20251007/tsomartova-2046927091.html
стамбул
босфор
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Анастасия Пойманова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040070239_165:13:633:481_100x100_80_0_0_aacfb9d43491da0e9cdd14a615822adb.jpg
Анастасия Пойманова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040070239_165:13:633:481_100x100_80_0_0_aacfb9d43491da0e9cdd14a615822adb.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5c52560444962534c93ed3c8992c1d48.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
плавание, авторы риа новости спорт, вокруг спорта, стамбул, босфор
Плавание, Авторы РИА Новости Спорт, Вокруг спорта, Стамбул, Босфор
Русского пловца унесло в Грецию? Новые сенсации в деле о пропаже Свечникова

Семья пропавшего пловца Свечникова расклеивает листовки с его фото по Турции

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Читать в
Дзен
Анастасия Пойманова
Анастасия Пойманова
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Мать исчезнувшего в Босфоре российского пловца продолжает отчаянно искать сына. РИА Новости Спорт рассказывает о новых неожиданных деталях в таинственной пропаже Николая Свечникова.

Отчаяние или лучший способ?

В последний день октября турецкие власти официально прекратили поиски российского пловца, пропавшего в водах Стамбула. Эта новость оказалась очередным ударом для его матери Галины, но не заставила ее опустить руки. Генеральное консульство России в Стамбуле протокольно подтвердило завершение операции, однако для удивительной женщины из Железногорска это стало лишь началом новых поисков.
Совместно с полицией и родственниками она продолжает собственное расследование, и многое делает самостоятельно. На этот раз она решила тщательно осмотреть острова, расположенные вблизи места исчезновения Николая. Сначала — тот, где “побольше леса и поменьше домов” — вероятно, там больше шансов быть необнаруженным. А потом — и остальные три острова.
Параллельно с этим Галина продолжает искать очевидцев трагедии. Она объявила о вознаграждении в размере, эквивалентном одному миллиону рублей за любую информацию о местонахождении и состоянии Николая. Однако на щедрое предложение пока никто не откликнулся. И Галина вспомнила старый проверенный способ — листовки. Объявления с информацией о сыне на турецком языке и его фотографией мать, их родственница Алена Караман и ее друг Сердар Дювен стали расклеивать в окрестностях Стамбула.
© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников
Метод олдскульный, но, вполне возможно, что не все в Турции в курсе новостей об исчезновении русского парня, и уж тем более не все знают, как он выглядит.
Галине уже говорили, что Николая вообще могло унести из Босфора в Мраморное море, турки даже расширяли поиски, которые результата не дали. А во время очередной поездки на пароме с листовками возникла еще одна версия местонахождения сына. Паромщик сказал, что течение могло вынести Свечникова аж в Грецию!
Рулевой судна также вдруг вспомнил, что пару дней назад острова облетали самолеты. Кого именно искали — неизвестно. Но в сердце матери, конечно, екнуло: может, искали Колю?
Алена Папст - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Инсценировал страшную смерть жены-каратистки: убийцу выдала одна деталь
20 октября, 16:37

А если он все-таки жив?

Воды Греции тоже неспокойны. За несколько дней до пропажи Свечникова в августе, на курорте Линдос при неясных обстоятельствах трагически погиб 26-летний британский турист. Экстренные службы прибыли на место происшествия вскоре после получения сообщения от Центрального портового управления Родоса. Туриста нашли мертвым. В 2023 году в международных водах Ионического моря, примерно в 50 морских милях к юго-западу от греческого города Пилос, перевернулось рыболовное судно с мигрантами из Северной Африки, направлявшееся из Ливии в Италию. Тогда 79 человек погибли, 104 удалось спасти, но еще сотни пропали бесследно.
Будут ли искать в греческих водах следы Свечникова, вопрос почти риторический. Скорее это просто фантазии. По крайней мере, никаких запросов в Грецию Галина не делала. Но искать сына она намерена до последнего.
© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников
29-летний Николай, с детства профессионально занимающийся спортом и владеющий собственной школой плавания, пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфор. Он один из почти 3000 участников не добрался до финиша. На пропажу обратили внимание совсем не сразу, а спустя несколько часов. Впоследствии поиски стали активными: подключились власти Турции, Красный Крест, полиция. Но все безрезультатно.
С течением времени соратников у Галины становится все меньше, а неразгаданных вопросов - все больше. Почему Николай пропал абсолютно бесследно? Где его тело, если он утонул? Или он все-таки жив? Пожилой свидетель из числа местных вообще сказал, что у Николая мог быть план побега либо от СВО, либо от долгов, либо от проблем, либо ото всего разом. Мать в это не верит. Но если он все-таки жив, то почему не сообщит матери, в отчаянии пытающейся найти его разными путями? Ответы на эти вопросы, возможно, лежат где-то на островах, омываемых водами Стамбула, или дальше — в Эгейском море.
Анна Цомартова - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Не скрывает лицо: исчезнувшую в Дагестане спортсменку засекли в Турции
7 октября, 19:21
 
ПлаваниеАвторы РИА Новости СпортВокруг спортаСтамбулБосфор
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала