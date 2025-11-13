Русского пловца унесло в Грецию? Новые сенсации в деле о пропаже Свечникова

Мать исчезнувшего в Босфоре российского пловца продолжает отчаянно искать сына. РИА Новости Спорт рассказывает о новых неожиданных деталях в таинственной пропаже Николая Свечникова.

Отчаяние или лучший способ?

В последний день октября турецкие власти официально прекратили поиски российского пловца, пропавшего в водах Стамбула. Эта новость оказалась очередным ударом для его матери Галины, но не заставила ее опустить руки. Генеральное консульство России в Стамбуле протокольно подтвердило завершение операции, однако для удивительной женщины из Железногорска это стало лишь началом новых поисков.

Совместно с полицией и родственниками она продолжает собственное расследование, и многое делает самостоятельно. На этот раз она решила тщательно осмотреть острова, расположенные вблизи места исчезновения Николая. Сначала — тот, где “побольше леса и поменьше домов” — вероятно, там больше шансов быть необнаруженным. А потом — и остальные три острова.

Параллельно с этим Галина продолжает искать очевидцев трагедии. Она объявила о вознаграждении в размере, эквивалентном одному миллиону рублей за любую информацию о местонахождении и состоянии Николая. Однако на щедрое предложение пока никто не откликнулся. И Галина вспомнила старый проверенный способ — листовки. Объявления с информацией о сыне на турецком языке и его фотографией мать, их родственница Алена Караман и ее друг Сердар Дювен стали расклеивать в окрестностях Стамбула.

© Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников © Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников

Метод олдскульный, но, вполне возможно, что не все в Турции в курсе новостей об исчезновении русского парня, и уж тем более не все знают, как он выглядит.

Галине уже говорили, что Николая вообще могло унести из Босфора в Мраморное море, турки даже расширяли поиски, которые результата не дали. А во время очередной поездки на пароме с листовками возникла еще одна версия местонахождения сына. Паромщик сказал, что течение могло вынести Свечникова аж в Грецию!

Рулевой судна также вдруг вспомнил, что пару дней назад острова облетали самолеты. Кого именно искали — неизвестно. Но в сердце матери, конечно, екнуло: может, искали Колю?

А если он все-таки жив?

Воды Греции тоже неспокойны. За несколько дней до пропажи Свечникова в августе, на курорте Линдос при неясных обстоятельствах трагически погиб 26-летний британский турист. Экстренные службы прибыли на место происшествия вскоре после получения сообщения от Центрального портового управления Родоса. Туриста нашли мертвым. В 2023 году в международных водах Ионического моря, примерно в 50 морских милях к юго-западу от греческого города Пилос, перевернулось рыболовное судно с мигрантами из Северной Африки, направлявшееся из Ливии в Италию. Тогда 79 человек погибли, 104 удалось спасти, но еще сотни пропали бесследно.

Будут ли искать в греческих водах следы Свечникова, вопрос почти риторический. Скорее это просто фантазии. По крайней мере, никаких запросов в Грецию Галина не делала. Но искать сына она намерена до последнего.

© Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников © Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников

29-летний Николай, с детства профессионально занимающийся спортом и владеющий собственной школой плавания, пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфор. Он один из почти 3000 участников не добрался до финиша. На пропажу обратили внимание совсем не сразу, а спустя несколько часов. Впоследствии поиски стали активными: подключились власти Турции, Красный Крест, полиция. Но все безрезультатно.