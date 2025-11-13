Рейтинг@Mail.ru
Ирландия — Португалия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября
21:45 13.11.2025
Ирландия — Португалия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября
Ирландия — Португалия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября
Ирландия и Португалия встретятся в матче девятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
ирландия, португалия, анонсы и трансляции матчей, чемпионат мира по футболу 2026
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Социальные сети сборной Португалии по футболу
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ирландия и Португалия встретятся в матче девятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Во сколько начало
Встреча состоится 13 ноября в Дублине и начнется в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F
13 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Ирландия
2 : 0
Португалия
17‎’‎ • Трой Пэрротт
(Лиам Скейлз)
45‎’‎ • Трой Пэрротт
(Дара О'Ши)
