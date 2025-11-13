https://ria.ru/20251113/irlandiya-portugaliya-smotret-onlayn-2054785832.html
Ирландия — Португалия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября
Ирландия — Португалия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Ирландия — Португалия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября
Ирландия и Португалия встретятся в матче девятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T21:45:00+03:00
2025-11-13T21:45:00+03:00
2025-11-13T21:45:00+03:00
футбол
ирландия
португалия
анонсы и трансляции матчей
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952863040_0:43:1638:964_1920x0_80_0_0_b12beb6d5119c7deeb6cb405c6663ab9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952863040_0:14:1638:1243_1920x0_80_0_0_3f659f3678bd203ec499c5a79c666502.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирландия, португалия, анонсы и трансляции матчей, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Ирландия, Португалия, Анонсы и трансляции матчей, Чемпионат мира по футболу 2026