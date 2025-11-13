https://ria.ru/20251113/ii-2054691584.html
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г
Свыше 50 продуктов с искусственного интеллекта будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г
В Подмосковье будут использоваться свыше 50 продуктов с ИИ к концу 2025 года
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Свыше 50 продуктов с искусственного интеллекта будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В конце этого года в Московской области в разных сферах будут использоваться 53 продукта (с искусственным интеллектом - ред.), которые позволяют нам оперативно реагировать и оперативно управлять разными системами", - сказал Воробьев на пленарной сессии форума "Цифровые решения" по теме "Внедрение ИИ: разделение ролей, объединение целей".
Также губернатор отметил, что в Подмосковье в разных сферах действуют 15 голосовых помощников.
Форум "Цифровые решения" проходит 12-15 ноября в Москве.