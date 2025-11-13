Рейтинг@Mail.ru
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:17 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ii-2054691584.html
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г - РИА Новости, 13.11.2025
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г
Свыше 50 продуктов с искусственного интеллекта будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:17:00+03:00
2025-11-13T11:17:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971590842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a73959630af6ffdddeb3a40248fd985.jpg
https://ria.ru/20251112/krysha-2054570166.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971590842_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_5a68c3e1cb811f8710b7728ed9b7dbb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, москва
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Москва
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г

В Подмосковье будут использоваться свыше 50 продуктов с ИИ к концу 2025 года

© iStock.com / Sansert SangsakawratМужчина работает с ИИ
Мужчина работает с ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© iStock.com / Sansert Sangsakawrat
Мужчина работает с ИИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Свыше 50 продуктов с искусственного интеллекта будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В конце этого года в Московской области в разных сферах будут использоваться 53 продукта (с искусственным интеллектом - ред.), которые позволяют нам оперативно реагировать и оперативно управлять разными системами", - сказал Воробьев на пленарной сессии форума "Цифровые решения" по теме "Внедрение ИИ: разделение ролей, объединение целей".
Также губернатор отметил, что в Подмосковье в разных сферах действуют 15 голосовых помощников.
Форум "Цифровые решения" проходит 12-15 ноября в Москве.
Мытищи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Крыши в 34 домах Московской области капитально отремонтировали
12 ноября, 18:03
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала