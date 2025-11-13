https://ria.ru/20251113/grishino-2054719055.html
ВС России сорвали десять попыток штурмовиков ВСУ выйти из окружения
ВС России сорвали десять попыток штурмовиков ВСУ выйти из окружения - РИА Новости, 13.11.2025
ВС России сорвали десять попыток штурмовиков ВСУ выйти из окружения
Российские военные отразили десять атак штурмового полка "Скала" ВСУ из населенного пункта Гришино в ДНР с целью деблокирования окруженной украинской... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:31:00+03:00
2025-11-13T12:31:00+03:00
2025-11-13T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292734_0:7:3060:1728_1920x0_80_0_0_882ab71604dd49d9953c62cb4a07da43.jpg
https://ria.ru/20251113/katera-2054715984.html
россия
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292734_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_3116f1a32a821970d2c1e49eebbc7df2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали десять попыток штурмовиков ВСУ выйти из окружения
МО РФ: ВС России сорвали 10 попыток штурмовиков ВСУ выйти из окружения в Гришино