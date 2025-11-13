ВС России сорвали десять попыток штурмовиков ВСУ выйти из окружения

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военные отразили десять атак штурмового полка "Скала" ВСУ из населенного пункта Гришино в ДНР с целью деблокирования окруженной украинской группировки в Красноармейске, сообщило Минобороны РФ.