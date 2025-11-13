"Закрыл своим телом": как Горбачева чуть не расстреляли на Красной площади

Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Во время празднования годовщины Октября в 1990 году пули прошли над головой Михаила Горбачева – последний генсек и единственный президент СССР чудом пережил покушение. В чем была причина, заставившая простого советского слесаря выстрелить в Михаила Сергеевича?

Выстрелы на Красной площади

К 7 ноября 1990 года, очередной дате Октябрьской революции, Советский Союз подошел с неутешительными итогами. Был самый конец "перестройки", и страна уже трещала по швам, доживая последние дни.

Тем не менее на Красной площади, как обычно, проходила демонстрация. На трибуне Мавзолея в качестве главы государства стоял Михаил Горбачев, ставший президентом СССР.

В 11:09 над Красной площадью прозвучали два хлопка. Телетрансляцию сразу прервали, а на фон поставили классическую музыку.

Вскоре из толпы вывели мужчину, и демонстрация возобновилась по плану. Вечером по телевидению сообщили, что житель Ленинграда выстрелил в воздух во время праздничной демонстрации у ГУМа. Пострадавших нет.

Целился в президента СССР

Журналисты не стали уточнять, что это были за выстрелы и почему они прозвучали. Поэтому у некоторых могло сложиться впечатление, что это хулиганство или салют. Однако это было покушение на первого и последнего президента Союза.

показал начальник охраны Горбачева Владимир Медведев: он тут же закрыл главу государства своим телом. Сам советский лидер даже не понял, что произошло, — успел лишь заметить начавшуюся на площади потасовку. Спокойно остались стоять на трибуне и другие высокопоставленные коммунисты. Хорошую реакцию

Как позже установило следствие, стрелял 38-летний ленинградский слесарь Александр Шмонов.

Всучили кирпич за две тысячи рублей

Несостоявшийся убийца Горбачева родился 21 февраля 1952 года во вполне благополучной семье милиционера — главы Колпинского районного управления внутренних дел. Некоторое время работал младшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте (НИИ) кибернетики. Затем слесарем по обслуживанию систем вентиляции на Ижорском заводе.

При этом Шмонов яро интересовался политикой — однажды даже отправил всем кандидатам и действующим членам Политбюро ЦК КПСС письма-ультиматумы.

"Я полагал, что Горбачев вместе с другими виновен в существовании тоталитарного режима в Советском Союзе", — цитирует Александра Шмонова "Лента.ру".

В 1978 году Шмонов наблюдался в ленинградской психиатрической больнице с диагнозом "шизоаффективный психоз". Придерживался демократических взглядов: в 1989 году он стал участником Ленинградского народного фронта, а годом позже вступил в Свободную демократическую партию России.

Следователи КГБ обнаружили любопытный факт из биографии Шмонова, видимо, усугубивший и без того непростое психическое состояние. Он мечтал купить себе магнитофон и долго копил на него, отказывая семье в самом необходимом. К сожалению, его обманули уличные фарцовщики, подсунув вместо магнитофона кирпич в коробке, за который слесарь отдал большие по тем временам деньги — две тысячи рублей.

"Охотник" на главу государства

Готовясь к покушению, Шмонов заранее приобрел охотничий билет с правом ношения оружия и втайне от жены и ребенка пристреливал ружье в лесу, неподалеку от дачного участка.

Подготовительные мероприятия заняли много времени: Шмонов тщательно спрятал ружье под пиджаком. Зарядил его пулями для крупной дичи — они предназначались для президента СССР Михаила Горбачева и главы Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова.

До Горбачева было около 50 метров. Однако в тот момент, когда Шмонов начал стрелять, к нему подскочил старший сержант милиции Андрей Мыльников, схватился за ствол и дернул его вверх — пули пронеслись мимо цели.

"Я ведь всегда стрелял неплохо. В армии со ста метров попадал в "девятку", диаметр которой был всего 15 сантиметров. А в Горбачева я стрелял с 47 метров и целил в голову. Так что, если бы не тот сержант, у меня все шансы были..." — рассказывал нападавший после задержания, его цитирует "Коммерсант".

После покушения

Впоследствии милиционера наградили орденом, а Шмонова отправили в психиатрическую лечебницу.