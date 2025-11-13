Рейтинг@Mail.ru
"Закрыл своим телом": как Горбачева чуть не расстреляли на Красной площади - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 13.11.2025 (обновлено: 17:25 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/gorbachev-2054545215.html
"Закрыл своим телом": как Горбачева чуть не расстреляли на Красной площади
"Закрыл своим телом": как Горбачева чуть не расстреляли на Красной площади - РИА Новости, 13.11.2025
"Закрыл своим телом": как Горбачева чуть не расстреляли на Красной площади
Во время празднования годовщины Октября в 1990 году пули прошли над головой Михаила Горбачева – последний генсек и единственный президент СССР чудом пережил... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:00:00+03:00
2025-11-13T17:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800424706_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_0274b51aa5ee4c727d308f9e3ada34f7.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800424706_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_72bbbc7df281fa5a3808ed36887fc9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Закрыл своим телом": как Горбачева чуть не расстреляли на Красной площади

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЛауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло
Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Во время празднования годовщины Октября в 1990 году пули прошли над головой Михаила Горбачева – последний генсек и единственный президент СССР чудом пережил покушение. В чем была причина, заставившая простого советского слесаря выстрелить в Михаила Сергеевича?

Выстрелы на Красной площади

К 7 ноября 1990 года, очередной дате Октябрьской революции, Советский Союз подошел с неутешительными итогами. Был самый конец "перестройки", и страна уже трещала по швам, доживая последние дни.
Тем не менее на Красной площади, как обычно, проходила демонстрация. На трибуне Мавзолея в качестве главы государства стоял Михаил Горбачев, ставший президентом СССР.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкВстреча Михаила Сергеевича Горбачева и его супруги Раисы Максимовны Горбачевой у виллы Хаммершмидт — резиденции Федерального президента ФРГ Рихарда Карла фон Вальцзеккера
Встреча Михаила Сергеевича Горбачева и его супруги Раисы Максимовны Горбачевой у виллы Хаммершмидт - резиденции Федерального президента ФРГ Рихарда Карла фон Вальцзеккера - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Встреча Михаила Сергеевича Горбачева и его супруги Раисы Максимовны Горбачевой у виллы Хаммершмидт — резиденции Федерального президента ФРГ Рихарда Карла фон Вальцзеккера
В 11:09 над Красной площадью прозвучали два хлопка. Телетрансляцию сразу прервали, а на фон поставили классическую музыку.
Вскоре из толпы вывели мужчину, и демонстрация возобновилась по плану. Вечером по телевидению сообщили, что житель Ленинграда выстрелил в воздух во время праздничной демонстрации у ГУМа. Пострадавших нет.

Целился в президента СССР

Журналисты не стали уточнять, что это были за выстрелы и почему они прозвучали. Поэтому у некоторых могло сложиться впечатление, что это хулиганство или салют. Однако это было покушение на первого и последнего президента Союза.
Хорошую реакцию показал начальник охраны Горбачева Владимир Медведев: он тут же закрыл главу государства своим телом. Сам советский лидер даже не понял, что произошло, — успел лишь заметить начавшуюся на площади потасовку. Спокойно остались стоять на трибуне и другие высокопоставленные коммунисты.
Как позже установило следствие, стрелял 38-летний ленинградский слесарь Александр Шмонов.

Всучили кирпич за две тысячи рублей

Несостоявшийся убийца Горбачева родился 21 февраля 1952 года во вполне благополучной семье милиционера — главы Колпинского районного управления внутренних дел. Некоторое время работал младшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте (НИИ) кибернетики. Затем слесарем по обслуживанию систем вентиляции на Ижорском заводе.
© РИА Новости / М. Шарапов | Перейти в медиабанкАлександр Шмонов (с плакатом) весной 1990 года в дни предвыборной компании в Колпино
Александр Шмонов (с плакатом) весной 1990 года в дни предвыборной компании в Колпино - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / М. Шарапов
Перейти в медиабанк
Александр Шмонов (с плакатом) весной 1990 года в дни предвыборной компании в Колпино
При этом Шмонов яро интересовался политикой — однажды даже отправил всем кандидатам и действующим членам Политбюро ЦК КПСС письма-ультиматумы.
"Я полагал, что Горбачев вместе с другими виновен в существовании тоталитарного режима в Советском Союзе", — цитирует Александра Шмонова "Лента.ру".
В 1978 году Шмонов наблюдался в ленинградской психиатрической больнице с диагнозом "шизоаффективный психоз". Придерживался демократических взглядов: в 1989 году он стал участником Ленинградского народного фронта, а годом позже вступил в Свободную демократическую партию России.
© РИА Новости / Гершберг А, | Перейти в медиабанкКассетный магнитофон "Скиф-302". Макеевский завод "Скиф"
Кассетный магнитофон Скиф-302. Макеевский завод Скиф - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Гершберг А,
Перейти в медиабанк
Кассетный магнитофон "Скиф-302". Макеевский завод "Скиф"
Следователи КГБ обнаружили любопытный факт из биографии Шмонова, видимо, усугубивший и без того непростое психическое состояние. Он мечтал купить себе магнитофон и долго копил на него, отказывая семье в самом необходимом. К сожалению, его обманули уличные фарцовщики, подсунув вместо магнитофона кирпич в коробке, за который слесарь отдал большие по тем временам деньги — две тысячи рублей.

"Охотник" на главу государства

Готовясь к покушению, Шмонов заранее приобрел охотничий билет с правом ношения оружия и втайне от жены и ребенка пристреливал ружье в лесу, неподалеку от дачного участка.
Подготовительные мероприятия заняли много времени: Шмонов тщательно спрятал ружье под пиджаком. Зарядил его пулями для крупной дичи — они предназначались для президента СССР Михаила Горбачева и главы Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
Председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
До Горбачева было около 50 метров. Однако в тот момент, когда Шмонов начал стрелять, к нему подскочил старший сержант милиции Андрей Мыльников, схватился за ствол и дернул его вверх — пули пронеслись мимо цели.
"Я ведь всегда стрелял неплохо. В армии со ста метров попадал в "девятку", диаметр которой был всего 15 сантиметров. А в Горбачева я стрелял с 47 метров и целил в голову. Так что, если бы не тот сержант, у меня все шансы были..." — рассказывал нападавший после задержания, его цитирует "Коммерсант".
© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЗадержание Александра Шмонова после покушения на президента СССР Михаила Горбачева
Задержание Александра Шмонова после покушения на Президента СССР Михаила Горбачева - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Задержание Александра Шмонова после покушения на президента СССР Михаила Горбачева

После покушения

Впоследствии милиционера наградили орденом, а Шмонова отправили в психиатрическую лечебницу.
Спустя четыре года он вышел, его признали инвалидом II группы.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала