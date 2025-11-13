Рейтинг@Mail.ru
Головин рассказал, в чем перуанцы превзошли сборную России
Футбол
 
00:16 13.11.2025
Головин рассказал, в чем перуанцы превзошли сборную России
Головин рассказал, в чем перуанцы превзошли сборную России
Головин рассказал, в чем перуанцы превзошли сборную России
Капитан сборной России по футболу Александр Головин заявил, что национальная команда уступила перуанцам в мощи в товарищеском матче.
Головин рассказал, в чем перуанцы превзошли сборную России

Головин признал, что перуанцы превзошли сборную России в "физике"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан сборной России по футболу Александр Головин заявил, что национальная команда уступила перуанцам в мощи в товарищеском матче.
Сборная России в среду в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу (1:1).
Товарищеские матчи
12 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Россия
1 : 1
Перу
18‎’‎ • Александр Головин
(Алексей Миранчук)
82‎’‎ • Алекс Валера
(Кевин Кеведо)
"Не очень хорошее поле, но как есть. Не сказал бы, что были проблемы с мотивацией - все бились и боролись", - сказал Головин.
"Перу - точно не слабая команда, но и не самая сильная. Физически точно сильнее нас, сильнее многих команд. Нам было нужно больше забивать, могли", - отметил капитан сборной России.
После матча с перуанцами сборная России проведет товарищескую встречу с командой Чили. Игра пройдет 15 ноября в Сочи.
