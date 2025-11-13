https://ria.ru/20251113/golovin-2054628116.html
Головин рассказал, в чем перуанцы превзошли сборную России
Головин признал, что перуанцы превзошли сборную России в "физике" С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан сборной России по футболу Александр Головин заявил, что национальная команда уступила перуанцам в мощи в товарищеском матче.
Сборная России в среду в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу (1:1).
Товарищеские матчи
12 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
82’ •
Алекс Валера
(
Кевин Кеведо)
"Не очень хорошее поле, но как есть. Не сказал бы, что были проблемы с мотивацией - все бились и боролись", - сказал
Головин
.
"Перу - точно не слабая команда, но и не самая сильная. Физически точно сильнее нас, сильнее многих команд. Нам было нужно больше забивать, могли", - отметил капитан сборной России.
После матча с перуанцами сборная России проведет товарищескую встречу с командой Чили. Игра пройдет 15 ноября в Сочи.