Головин рассказал, в чем перуанцы превзошли сборную России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан сборной России по футболу Александр Головин заявил, что национальная команда уступила перуанцам в мощи в товарищеском матче.

Сборная России в среду в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу (1:1).

"Не очень хорошее поле, но как есть. Не сказал бы, что были проблемы с мотивацией - все бились и боролись", - сказал Головин

"Перу - точно не слабая команда, но и не самая сильная. Физически точно сильнее нас, сильнее многих команд. Нам было нужно больше забивать, могли", - отметил капитан сборной России.