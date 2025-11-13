Как герой попросил у Сталина 125 тысяч рублей: история Кирилла Орловского

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости, Вадим Минеев. В 1944 году на стол к Иосифу Сталину положили необычное письмо. Его автор сообщил, что "материально живет очень хорошо", но тем не менее попросил у вождя целое состояние. За этим письмом скрывалась судьба человека, чья жизнь напоминает сюжет приключенческого фильма.

Десять миллиардов марок за голову

К лидеру СССР обратился Кирилл Орловский, который родился 30 января 1895 года в многодетной крестьянской семье в деревне Мышковичи Кировского района Могилевской области. В 1915-м его призвали в армию, где он успел дослужиться до унтер-офицера и командира саперного взвода.

Когда случилась Октябрьская революция, сразу же перешел на сторону красных. После начал строить карьеру чекиста. Во время советско-польского конфликта Орловский командовал партизанскими отрядами. Вместе со Станиславом Ваупшасовым был настолько законспирирован, что истинные легенды диверсантов не знали даже многие сотрудники ОГПУ.

Поляки назначили максимальную цену за голову Мухи-Михальского (это один из псевдонимов Орловского): десять миллиардов марок, пять миллиардов давали за любую информацию о нем. Но никто "награду" так и не получил.

Встречался с Хемингуэем

В 1937 году Орловский под псевдонимом Стрик получает новое задание и прибывает в Испанию. С командой из десяти человек он пешим ходом пересекает линию фронта и "направляется в глубокий тыл фашистов для диверсионной работы". Отряд прошел сотни километров, взрывая по пути мосты, пуская под откос эшелоны, громя тыловые гарнизоны франковцев.

© Getty Images / Bettmann Эрнест Хемингуэй © Getty Images / Bettmann Эрнест Хемингуэй

считает , что именно Кирилл Орловский стал прототипом американца Роберта Джордана — героя знаменитого романа "По ком звонит колокол". Более того, автор описал реальную операцию диверсантов в одной из своих книг — подрыв моста в нескольких километрах от Ла Гранхи. Именно в Испании Орловский познакомился с Эрнестом Хемингуэем, когда тот неделю жил в гостинице "Гэйлорд". Известный литературовед Леонид Паршин, что именно Кирилл Орловский стал прототипом американца Роберта Джордана — героя знаменитого романа "По ком звонит колокол". Более того, автор описал реальную операцию диверсантов в одной из своих книг — подрыв моста в нескольких километрах от Ла Гранхи.

Ампутировали руку обычной пилой

В марте 1942 года Орловского направили в тыл врага на территорию Беларуси. Там он организовал партизанский отряд "Соколы", который блестяще выполнял стоявшие перед ним задачи.

© РИА Новости Перейти в медиабанк Советские почтовые марки, посвященные Героям Советского Союза Дмитрию Николаевичу Медведеву, Кириллу Прокофьевичу Орловскому и Международному симпозиуму ЮНЕСКО в честь 100 лет со дня рождения В. И. Ленина © РИА Новости Перейти в медиабанк Советские почтовые марки, посвященные Героям Советского Союза Дмитрию Николаевичу Медведеву, Кириллу Прокофьевичу Орловскому и Международному симпозиуму ЮНЕСКО в честь 100 лет со дня рождения В. И. Ленина

Во время одной из боевых операций в феврале 1943 года "Соколы" уничтожили большую группу высокопоставленных гитлеровских чиновников. К сожалению, сам командир в том бою получил тяжелое ранение.

"В ходе боя мне удалось бросить под сани две связки тола по 800 граммов. Третья связка, которую намеревался бросить, взорвалась у меня в руках… Из-за начавшейся гангрены без наркоза и простой пилой мне произвели ампутацию", — вспоминал позже герой.

ампутированы правая рука по плечо, четыре пальца на левой и поврежден слуховой нерв на 50-60 процентов. В августе 1943 года его на самолете вывезли в Москву. В результате у Орловского былиправая рука по плечо, четыре пальца на левой и поврежден слуховой нерв на 50-60 процентов. В августе 1943 года его на самолете вывезли в Москву.

Уехал в нищую деревню из столицы

В Москве Орловский ни в чем не нуждался. В письме Сталину есть такие строки : "Материально я живу очень хорошо. Морально — плохо". Будучи инвалидом, Орловский считал, что еще может помочь Отечеству.

"Я глубоко убежден в том, что у меня имеется достаточно физических сил, опыта и знаний, чтобы еще принести пользу в мирном труде", — пишет он вождю.

Герой просил его о кредите "в размере 2175 тысяч рублей в отоваренном выражении и 125 тысяч рублей в денежном выражении", чтобы превратить родную деревню Мышковичи Кировского района Могилевской области, где расположен колхоз "Красный партизан" в колхоз-миллионер.

В письме Орловский конкретно расписал , каких показателей он планирует добиться, и Сталин поверил герою-фронтовику. Диверсант сдал государству полученную им квартиру в Москве и уехал в разрушенную до основания белорусскую деревню, где почти все крестьяне жили в землянках.

Выполнил обещание

К 1950-м годам на месте захудалой и пострадавшей от войны деревни вырос настоящий агрогородок, а убыточный колхоз превратился в колхоз-миллионер "Рассвет".

© РИА Новости / Владимир Акимов Перейти в медиабанк Делегаты XXIII съезда КПСС, председатели колхозов (слева направо): Владимир Бедюля (колхоз "Советская Белоруссия", Каменецкий район Брестской области), Кирилл Орловский (колхоз "Рассвет", Могилевская область), Саидходжа Урунходжаев (колхоз "Москва", Таджикская ССР) и Казис Мацявичус (колхоз имени К. Пожелы, Литовская ССР) после заключительного заседания съезда. Кремлевский дворец съездов © РИА Новости / Владимир Акимов Перейти в медиабанк Делегаты XXIII съезда КПСС, председатели колхозов (слева направо): Владимир Бедюля (колхоз "Советская Белоруссия", Каменецкий район Брестской области), Кирилл Орловский (колхоз "Рассвет", Могилевская область), Саидходжа Урунходжаев (колхоз "Москва", Таджикская ССР) и Казис Мацявичус (колхоз имени К. Пожелы, Литовская ССР) после заключительного заседания съезда. Кремлевский дворец съездов

"Закрома во дворах колхозников ломились от добра. Отстроил деревню, вымостил дорогу до райцентра и деревенскую улицу, построил клуб, школу-десятилетку. Не хватило денег — снял с книжки все свои сбережения, 200 тысяч — и вложил в строительство школы. Платил стипендии студентам, готовя резерв кадров", — так описывали деятельность Орловского очевидцы.