Как герой попросил у Сталина 125 тысяч рублей: история Кирилла Орловского
17:55 13.11.2025
Как герой попросил у Сталина 125 тысяч рублей: история Кирилла Орловского
Как герой попросил у Сталина 125 тысяч рублей: история Кирилла Орловского
В 1944 году на стол к Иосифу Сталину положили необычное письмо. Его автор сообщил, что "материально живет очень хорошо", но тем не менее попросил у вождя целое... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:55:00+03:00
2025-11-13T17:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054810848_0:286:2048:1438_1920x0_80_0_0_bb61cf1c158bbff23b324e487a225814.jpg
Как герой попросил у Сталина 125 тысяч рублей: история Кирилла Орловского

Председатель колхоза "Рассвет" Могилевской области Кирилл Орловский
© РИА Новости / Столяренко
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости, Вадим Минеев. В 1944 году на стол к Иосифу Сталину положили необычное письмо. Его автор сообщил, что "материально живет очень хорошо", но тем не менее попросил у вождя целое состояние. За этим письмом скрывалась судьба человека, чья жизнь напоминает сюжет приключенческого фильма.

Десять миллиардов марок за голову

К лидеру СССР обратился Кирилл Орловский, который родился 30 января 1895 года в многодетной крестьянской семье в деревне Мышковичи Кировского района Могилевской области. В 1915-м его призвали в армию, где он успел дослужиться до унтер-офицера и командира саперного взвода.
Когда случилась Октябрьская революция, сразу же перешел на сторону красных. После начал строить карьеру чекиста. Во время советско-польского конфликта Орловский командовал партизанскими отрядами. Вместе со Станиславом Ваупшасовым был настолько законспирирован, что истинные легенды диверсантов не знали даже многие сотрудники ОГПУ.
Митинг в поддержку Красной армии во время Советско-польской войны на территории распавшейся Российской империи. 1920
© РИА Новости
Митинг в поддержку Красной армии во время Советско-польской войны на территории распавшейся Российской империи. 1920
Поляки назначили максимальную цену за голову Мухи-Михальского (это один из псевдонимов Орловского): десять миллиардов марок, пять миллиардов давали за любую информацию о нем. Но никто "награду" так и не получил.

Встречался с Хемингуэем

В 1937 году Орловский под псевдонимом Стрик получает новое задание и прибывает в Испанию. С командой из десяти человек он пешим ходом пересекает линию фронта и "направляется в глубокий тыл фашистов для диверсионной работы". Отряд прошел сотни километров, взрывая по пути мосты, пуская под откос эшелоны, громя тыловые гарнизоны франковцев.
Эрнест Хемингуэй
© Getty Images / Bettmann
Именно в Испании Орловский познакомился с Эрнестом Хемингуэем, когда тот неделю жил в гостинице "Гэйлорд". Известный литературовед Леонид Паршин считает, что именно Кирилл Орловский стал прототипом американца Роберта Джордана — героя знаменитого романа "По ком звонит колокол". Более того, автор описал реальную операцию диверсантов в одной из своих книг — подрыв моста в нескольких километрах от Ла Гранхи.

Ампутировали руку обычной пилой

В марте 1942 года Орловского направили в тыл врага на территорию Беларуси. Там он организовал партизанский отряд "Соколы", который блестяще выполнял стоявшие перед ним задачи.
Советские почтовые марки, посвященные Героям Советского Союза Дмитрию Николаевичу Медведеву, Кириллу Прокофьевичу Орловскому и Международному симпозиуму ЮНЕСКО в честь 100 лет со дня рождения В. И. Ленина
© РИА Новости
Советские почтовые марки, посвященные Героям Советского Союза Дмитрию Николаевичу Медведеву, Кириллу Прокофьевичу Орловскому и Международному симпозиуму ЮНЕСКО в честь 100 лет со дня рождения В. И. Ленина
Во время одной из боевых операций в феврале 1943 года "Соколы" уничтожили большую группу высокопоставленных гитлеровских чиновников. К сожалению, сам командир в том бою получил тяжелое ранение.
"В ходе боя мне удалось бросить под сани две связки тола по 800 граммов. Третья связка, которую намеревался бросить, взорвалась у меня в руках… Из-за начавшейся гангрены без наркоза и простой пилой мне произвели ампутацию", — вспоминал позже герой.
Партизанский отряд во время марша
© РИА Новости / Георгий Петрусов
Партизанский отряд во время марша
В результате у Орловского были ампутированы правая рука по плечо, четыре пальца на левой и поврежден слуховой нерв на 50-60 процентов. В августе 1943 года его на самолете вывезли в Москву.

Уехал в нищую деревню из столицы

В Москве Орловский ни в чем не нуждался. В письме Сталину есть такие строки: "Материально я живу очень хорошо. Морально — плохо". Будучи инвалидом, Орловский считал, что еще может помочь Отечеству.
Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в своем рабочем кабинете
© РИА Новости / РИА Новости
Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в своем рабочем кабинете
"Я глубоко убежден в том, что у меня имеется достаточно физических сил, опыта и знаний, чтобы еще принести пользу в мирном труде", — пишет он вождю.
Герой просил его о кредите "в размере 2175 тысяч рублей в отоваренном выражении и 125 тысяч рублей в денежном выражении", чтобы превратить родную деревню Мышковичи Кировского района Могилевской области, где расположен колхоз "Красный партизан" в колхоз-миллионер.
Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
© РИА Новости / Михаил Трахман
Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
В письме Орловский конкретно расписал, каких показателей он планирует добиться, и Сталин поверил герою-фронтовику. Диверсант сдал государству полученную им квартиру в Москве и уехал в разрушенную до основания белорусскую деревню, где почти все крестьяне жили в землянках.

Выполнил обещание

К 1950-м годам на месте захудалой и пострадавшей от войны деревни вырос настоящий агрогородок, а убыточный колхоз превратился в колхоз-миллионер "Рассвет".
Делегаты XXIII съезда КПСС, председатели колхозов (слева направо): Владимир Бедюля (колхоз "Советская Белоруссия", Каменецкий район Брестской области), Кирилл Орловский (колхоз "Рассвет", Могилевская область), Саидходжа Урунходжаев (колхоз "Москва", Таджикская ССР) и Казис Мацявичус (колхоз имени К. Пожелы, Литовская ССР) после заключительного заседания съезда. Кремлевский дворец съездов
© РИА Новости / Владимир Акимов
Делегаты XXIII съезда КПСС, председатели колхозов (слева направо): Владимир Бедюля (колхоз "Советская Белоруссия", Каменецкий район Брестской области), Кирилл Орловский (колхоз "Рассвет", Могилевская область), Саидходжа Урунходжаев (колхоз "Москва", Таджикская ССР) и Казис Мацявичус (колхоз имени К. Пожелы, Литовская ССР) после заключительного заседания съезда. Кремлевский дворец съездов
"Закрома во дворах колхозников ломились от добра. Отстроил деревню, вымостил дорогу до райцентра и деревенскую улицу, построил клуб, школу-десятилетку. Не хватило денег — снял с книжки все свои сбережения, 200 тысяч — и вложил в строительство школы. Платил стипендии студентам, готовя резерв кадров", — так описывали деятельность Орловского очевидцы.
Умер герой-фронтовик 13 января 1968 года в возрасте 72 лет. Его похоронили в родной деревне Мышковичи.
 
 
 
