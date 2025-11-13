Правящая коалиция в ФРГ достигла соглашения по закону о военной службе

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ достигла соглашения по законопроекту о модернизации военной службы в Германии, сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"В ближайшие недели мы быстро завершим обсуждение, и закон вступит в силу 1 января (2026 года - ред.), - сказал Писториус

По его словам, ранее в коалиции возникли "некоторые трения" вокруг положений будущего закона.

"Мы преодолели их и, я бы сказал, очень гибко вступили в очень интенсивные переговоры", - заверил Писториус.

Говоря о доработанном варианте законопроекта, он отметил, что ФРГ ориентируется в частности на шведскую модель военной службы и исходит из того, чтобы принцип добровольности сочетался с созданием привлекательных условий службы для призывников.

Ранее сообщалось, что основные разногласия по законопроекту возникли в правящей коалиции из-за механизма доведения численности бундесвера до установленной. Ранее блок ХДС/ХСС и социал-демократы согласовали вариант, по которому в случае нехватки добровольцев компенсировать недобор в армии будут через жребий. Но в последний момент достигнутый компромисс сорвался. Несмотря на это, законопроект вынесли 16 октября на рассмотрение в первом чтении в бундестаге, где он подвергся критике со стороны оппозиционных фракций. После этого проект был передан в профильный комитет бундестага по обороне.

Законопроект предусматривает новый формат добровольной военной службы по образцу шведской модели и должен вступить в силу с начала 2026 года. Документ предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе.

Положения проекта предусматривают возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.