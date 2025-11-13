Рейтинг@Mail.ru
Правящая коалиция в ФРГ достигла соглашения по закону о военной службе - РИА Новости, 13.11.2025
14:05 13.11.2025
Правящая коалиция в ФРГ достигла соглашения по закону о военной службе
Правящая коалиция в ФРГ достигла соглашения по закону о военной службе - РИА Новости, 13.11.2025
Правящая коалиция в ФРГ достигла соглашения по закону о военной службе
Правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ достигла соглашения по законопроекту о модернизации военной службы в Германии, сообщил на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
германия
борис писториус
хдс/хсс
бундесвер германии
германия
в мире, германия, борис писториус, хдс/хсс, бундесвер германии
В мире, Германия, Борис Писториус, ХДС/ХСС, Бундесвер Германии
Правящая коалиция в ФРГ достигла соглашения по закону о военной службе

ХДС/ХСС и СДПГ достигли соглашения по законопроекту о модернизации армии в ФРГ

Немецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder
Немецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ достигла соглашения по законопроекту о модернизации военной службы в Германии, сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"В ближайшие недели мы быстро завершим обсуждение, и закон вступит в силу 1 января (2026 года - ред.), - сказал Писториус.
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Германии нашли компромисс в споре о призыве в армию, сообщили СМИ
12 октября, 22:08
По его словам, ранее в коалиции возникли "некоторые трения" вокруг положений будущего закона.
"Мы преодолели их и, я бы сказал, очень гибко вступили в очень интенсивные переговоры", - заверил Писториус.
Говоря о доработанном варианте законопроекта, он отметил, что ФРГ ориентируется в частности на шведскую модель военной службы и исходит из того, чтобы принцип добровольности сочетался с созданием привлекательных условий службы для призывников.
Ранее сообщалось, что основные разногласия по законопроекту возникли в правящей коалиции из-за механизма доведения численности бундесвера до установленной. Ранее блок ХДС/ХСС и социал-демократы согласовали вариант, по которому в случае нехватки добровольцев компенсировать недобор в армии будут через жребий. Но в последний момент достигнутый компромисс сорвался. Несмотря на это, законопроект вынесли 16 октября на рассмотрение в первом чтении в бундестаге, где он подвергся критике со стороны оппозиционных фракций. После этого проект был передан в профильный комитет бундестага по обороне.
Солдаты армии Бундесвера - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Министр обороны ФРГ напомнил об обещании немцев не вести войны
12 ноября, 20:59
Законопроект предусматривает новый формат добровольной военной службы по образцу шведской модели и должен вступить в силу с начала 2026 года. Документ предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе.
Положения проекта предусматривают возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март составляла примерно 182 тысячи человек.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Германия может ввести обязательный призыв в армию
24 сентября, 22:41
 
В миреГерманияБорис ПисториусХДС/ХССБундесвер Германии
 
 
