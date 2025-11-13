Лидеры АдГ разошлись во мнениях по поездке их однопартийца в Россию

БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала своего сопартийца Райнера Ротфусса за то, что тот не анонсировал встречу с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, в то время как её коллега Тино Крупалла выступил в защиту этого, сообщает новостной портал Tagesschau

Ранее в среду Вайдель сообщила, что в РФ вместо четырех политиков отправится лишь эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре , отметив важность сохранения диалога с РФ.

"Я бы так не поступила (о согласовании поездки Ротфусса, - ред.), но решение было принято в рабочей группе по внешней политике… Господин Ротфусс останется здесь", — цитирует Tagesschau слова Вайдель.

Отмечается, что политик подал заявку на согласование в рабочую группу фракции партии в бундестаге, которая и была одобрена. Однако, как пишет Tagesschau, он умолчал в ней о том, что собирается встретиться с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым . По данным портала, на данный момент обсуждается также возможность исключения Ротфусса из фракции.

Сопредседатель АдГ Крупалла , в свою очередь, заявил в ток-шоу телеканала ZDF, что в данный момент со стороны России не исходит опасности для Германии , а потому он не видит ничего предосудительного в диалоге с РФ.

На вопрос о том, считает ли он приемлемым, что его коллеги по партии планируют визит к Медведеву, он отметил, что в каждой стране есть свои ястребы, упомянув в этом контексте политика Христианско-демократического союза ( ХДС ) Родериха Кизеветтера, регулярно призывающего к поставкам ракет Taurus Украине

Берлину, Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сыронизировал ранее в своем Telegram-канале, что Киев , получив "Томагавки", сделает с ними "понятно что": ударит по Парижу Варшаве . Также он ранее писал, что упорство Германии в отправке своих танков на территорию России обычно приводило к тому, что такие события заканчивались в самом Берлине.

Ротфусс ранее заявил РИА Новости, что цель поездки в Россию - поддержание неформальных каналов диалога с РФ, чтобы не допустить возможного конфликта. Изначально он планировал принять участие в форуме БРИКС -Европа в Сочи 14-15 ноября.

Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре подтвердил РИА Новости, что в ближайшее время отправится с поездкой на мероприятие в Сочи.

Генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер и представитель ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер раскритиковали участие представителей АдГ в поездке. Хубер назвал это "работой в интересах Москвы", а Кизеветтер утверждал, что подобные инициативы якобы могут быть использованы Россией в контексте "гибридного противостояния".