БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала своего сопартийца Райнера Ротфусса за то, что тот не анонсировал встречу с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, в то время как её коллега Тино Крупалла выступил в защиту этого, сообщает новостной портал Tagesschau.
Ранее в среду Вайдель сообщила, что в РФ вместо четырех политиков отправится лишь эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре, отметив важность сохранения диалога с РФ.
"Я бы так не поступила (о согласовании поездки Ротфусса, - ред.), но решение было принято в рабочей группе по внешней политике… Господин Ротфусс останется здесь", — цитирует Tagesschau слова Вайдель.
Отмечается, что политик подал заявку на согласование в рабочую группу фракции партии в бундестаге, которая и была одобрена. Однако, как пишет Tagesschau, он умолчал в ней о том, что собирается встретиться с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. По данным портала, на данный момент обсуждается также возможность исключения Ротфусса из фракции.
На вопрос о том, считает ли он приемлемым, что его коллеги по партии планируют визит к Медведеву, он отметил, что в каждой стране есть свои ястребы, упомянув в этом контексте политика Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера, регулярно призывающего к поставкам ракет Taurus Украине.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сыронизировал ранее в своем Telegram-канале, что Киев, получив "Томагавки", сделает с ними "понятно что": ударит по Парижу, Берлину, Варшаве. Также он ранее писал, что упорство Германии в отправке своих танков на территорию России обычно приводило к тому, что такие события заканчивались в самом Берлине.
Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре подтвердил РИА Новости, что в ближайшее время отправится с поездкой на мероприятие в Сочи.
Генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер и представитель ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер раскритиковали участие представителей АдГ в поездке. Хубер назвал это "работой в интересах Москвы", а Кизеветтер утверждал, что подобные инициативы якобы могут быть использованы Россией в контексте "гибридного противостояния".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
