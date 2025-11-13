Рейтинг@Mail.ru
Лидеры АдГ разошлись во мнениях по поездке их однопартийца в Россию - РИА Новости, 13.11.2025
01:23 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/germaniya-2054633394.html
Лидеры АдГ разошлись во мнениях по поездке их однопартийца в Россию
Лидеры АдГ разошлись во мнениях по поездке их однопартийца в Россию
Лидеры АдГ разошлись во мнениях по поездке их однопартийца в Россию
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала своего сопартийца Райнера Ротфусса за то, что тот не анонсировал...
2025-11-13T01:23:00+03:00
2025-11-13T01:23:00+03:00
Лидеры АдГ разошлись во мнениях по поездке их однопартийца в Россию

Сопредседатель АдГ раскритиковала Ротфусса за умолчание о встрече с Медведевым

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала своего сопартийца Райнера Ротфусса за то, что тот не анонсировал встречу с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, в то время как её коллега Тино Крупалла выступил в защиту этого, сообщает новостной портал Tagesschau.
Ранее в среду Вайдель сообщила, что в РФ вместо четырех политиков отправится лишь эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре, отметив важность сохранения диалога с РФ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Я бы выбрал Путина". СМИ сообщили о скандале на немецком ТВ
7 октября, 22:19
"Я бы так не поступила (о согласовании поездки Ротфусса, - ред.), но решение было принято в рабочей группе по внешней политике… Господин Ротфусс останется здесь", — цитирует Tagesschau слова Вайдель.
Отмечается, что политик подал заявку на согласование в рабочую группу фракции партии в бундестаге, которая и была одобрена. Однако, как пишет Tagesschau, он умолчал в ней о том, что собирается встретиться с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. По данным портала, на данный момент обсуждается также возможность исключения Ротфусса из фракции.
Сопредседатель АдГ Крупалла, в свою очередь, заявил в ток-шоу телеканала ZDF, что в данный момент со стороны России не исходит опасности для Германии, а потому он не видит ничего предосудительного в диалоге с РФ.
На вопрос о том, считает ли он приемлемым, что его коллеги по партии планируют визит к Медведеву, он отметил, что в каждой стране есть свои ястребы, упомянув в этом контексте политика Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера, регулярно призывающего к поставкам ракет Taurus Украине.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Депутата из АдГ исключили из фракции за поездку в Россию
8 октября, 18:58
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сыронизировал ранее в своем Telegram-канале, что Киев, получив "Томагавки", сделает с ними "понятно что": ударит по Парижу, Берлину, Варшаве. Также он ранее писал, что упорство Германии в отправке своих танков на территорию России обычно приводило к тому, что такие события заканчивались в самом Берлине.
Ротфусс ранее заявил РИА Новости, что цель поездки в Россию - поддержание неформальных каналов диалога с РФ, чтобы не допустить возможного конфликта. Изначально он планировал принять участие в форуме БРИКС-Европа в Сочи 14-15 ноября.
Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре подтвердил РИА Новости, что в ближайшее время отправится с поездкой на мероприятие в Сочи.
Генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер и представитель ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер раскритиковали участие представителей АдГ в поездке. Хубер назвал это "работой в интересах Москвы", а Кизеветтер утверждал, что подобные инициативы якобы могут быть использованы Россией в контексте "гибридного противостояния".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Лидер АдГ призвал Мерца прекратить бездоказательно обвинять Россию
16 октября, 15:09
 
В миреРоссияГерманияБерлин (город)Дмитрий МедведевАлиса ВайдельТино КрупаллаХДС/ХССБРИКСНАТО
 
 
