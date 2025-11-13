Немецкий политик раскритиковала помощь Берлина Киеву

Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус заявил, что правительство ФРГ внимательно следит за ситуацией с коррупционным скандалом на Украине и при необходимости сделает выводы. При этом он заверил, что "на данный момент" у властей Германии есть "уверенность в украинском правительстве, в том, что оно занимается прояснением ситуации, и в антикоррупционном ведомстве, что оно раскроет это дело".