Немецкий политик раскритиковала помощь Берлина Киеву

БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Канцлер Фридрих Мерц намерен направить свыше 10 миллиардов евро налогоплательщиков на помощь Украине в следующем году, хотя при Владимире Зеленском процветают отмывание денег, взяточничество и коррупция, а в Германии наблюдается кризис, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в своем аккаунте соцсети X.
Кабмин канцлера Фридриха Мерца планирует увеличить финансовую помощь Украине на 2026 год на 3 миллиарда евро, несмотря на бюджетный кризис в самой ФРГ. Ранее в бюджете на 2026 год на эти цели было заложено 8,5 миллиарда евро.
"В правительстве Зеленского процветают отмывание денег, взяточничество и коррупция — а канцлер Мерц всё равно направляет в Киев ещё 11,5 миллиарда евро налоговых средств на следующий год для войны, которую невозможно выиграть? В то время как у нас пенсионеры вынуждены собирать бутылки, чтобы выжить, а бассейны перестают отапливать из-за нехватки средств. Это просто безумие! Ни цента, ни оружия, и уж тем более ни одного солдата для этой коррумпированной Украины", – написала Дагделен.
Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус заявил, что правительство ФРГ внимательно следит за ситуацией с коррупционным скандалом на Украине и при необходимости сделает выводы. При этом он заверил, что "на данный момент" у властей Германии есть "уверенность в украинском правительстве, в том, что оно занимается прояснением ситуации, и в антикоррупционном ведомстве, что оно раскроет это дело".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики.
В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
