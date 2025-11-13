Главы МИД G7 призвали обеспечить доступ к помощи для жителей Газы

ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Главы МИД G7 по итогам встречи в Канаде призвали обеспечить беспрепятственную гуманитарную помощь жителям Газы через ООН и других организации.

Кроме того, страны "семерки" считают жизненно важным для всех сторон соглашения по Газе продолжать взаимодействие в рамках соответствующего плана урегулирования.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.