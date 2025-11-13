Рейтинг@Mail.ru
01:35 13.11.2025
Главы МИД G7 призвали обеспечить доступ к помощи для жителей Газы
Главы МИД G7 призвали обеспечить доступ к помощи для жителей Газы
Главы МИД G7 по итогам встречи в Канаде призвали обеспечить беспрепятственную гуманитарную помощь жителям Газы через ООН и других организации. РИА Новости, 13.11.2025
Главы МИД G7 призвали обеспечить доступ к помощи для жителей Газы

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Главы МИД G7 по итогам встречи в Канаде призвали обеспечить беспрепятственную гуманитарную помощь жителям Газы через ООН и других организации.
"Мы также приветствовали увеличение потоков гуманитарной помощи, но выразили обеспокоенность сохраняющимися ограничениями. Мы призвали все стороны обеспечить беспрепятственную масштабную гуманитарную помощь через ООН и ее агентства, Красный Полумесяц, а также другие международные институты и международные неправительственные организации, как предусмотрено в плане президента Трампа", – говорится в коммюнике.
Кроме того, страны "семерки" считают жизненно важным для всех сторон соглашения по Газе продолжать взаимодействие в рамках соответствующего плана урегулирования.
В заявлении также отмечается, что ситуация на Западном Берегу останется в фокусе внимания стран G7.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
