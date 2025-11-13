Гутерреш назвал режим прекращения огня в Газе хрупким

ООН, 13 ноя – РИА Новости. Установившийся режим прекращения огня в Газе является "хрупким", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Режим прекращения огня в Газе является хрупким", – сказал Гутерреш журналистам.
Он отметил, что перемирие "сохраняется", хоть и нарушается.
Постпред РФ в ООН Василий Небензя ранее в интервью РИА Новости также отмечал, что перемирие в анклаве – "достаточно хрупкое".
Президент США Дональд Трамп, напротив, не соглашался с заявлениями о "хрупком" перемирии.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Перемирие в Газе хрупкое, заявил Небензя
10 ноября, 07:32