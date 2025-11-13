Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш назвал режим прекращения огня в Газе хрупким
01:05 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/gaza-2054632230.html
Гутерреш назвал режим прекращения огня в Газе хрупким
Гутерреш назвал режим прекращения огня в Газе хрупким - РИА Новости, 13.11.2025
Гутерреш назвал режим прекращения огня в Газе хрупким
Установившийся режим прекращения огня в Газе является "хрупким", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T01:05:00+03:00
2025-11-13T01:05:00+03:00
в мире, израиль, россия, сша, антониу гутерреш, василий небензя, дональд трамп, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Россия, США, Антониу Гутерреш, Василий Небензя, Дональд Трамп, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Гутерреш назвал режим прекращения огня в Газе хрупким

Генсек ООН Гутерреш назвал установившееся в Газе перемирие хрупким

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Установившийся режим прекращения огня в Газе является "хрупким", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Режим прекращения огня в Газе является хрупким", – сказал Гутерреш журналистам.
Он отметил, что перемирие "сохраняется", хоть и нарушается.
Постпред РФ в ООН Василий Небензя ранее в интервью РИА Новости также отмечал, что перемирие в анклаве – "достаточно хрупкое".
Президент США Дональд Трамп, напротив, не соглашался с заявлениями о "хрупком" перемирии.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
В миреИзраильРоссияСШААнтониу ГутеррешВасилий НебензяДональд ТрампООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
